Regionalsport Hochrhein SV Nollingen schlägt sich wacker

Fußball-Kreisliga A-West: – Es war ein Start ins Ungewisse für die neu zusammengewürfelte Mannschaft des SV Nollingen. Nach der turbulenten Woche mit dem Trainerwechsel und den Abmeldungen von mehr als einem Dutzend Spieler waren im Derby gegen den FV Degerfelden keine Wunderdinge zu erwarten. Die Jungs aus der Reserve waren ins kalte Wasser geschmissen worden. Sie mussten von heute auf morgen gleich zwei Ligen höher spielen. So verwunderte das 0:4 gegen den Nachbarn nicht.

Auch Trainer Marco Pagnamenta war quasi über Nacht ins erste Glied gerückt. Er hatte die Aufgabe, aus dem Rest der bisherigen "Ersten" und seinen Spielern ein neues Team zu formen, die den ersten Härtetest bestehen sollte. Insgeheim hatte Pagnamenta auf ein Pünktchen gehofft. Doch der Aderlass war einfach zu groß. In der Startelf standen gerade noch zwei Spieler aus der ehemaligen "Ersten": Kapitän Vincenzo Schmitz und Antonio Iamello, der zunächst auf der Bank Platz nahm. So waren die Nollinger im Grunde von vorneherein chancenlos.

Doch trotz des 0:4 war der neue Trainer stolz auf seine Jungs: "Sie haben es super gemacht. Sie waren extrem motiviert und konzentriert." Das Ergebnis war zwar deutlich. Doch untern Strich brauchten die Gäste aus Degerfelden zwei Strafstoßtore. "Und aus meiner Sicht war das 0:1 ein Abseitstor", sagte Pagnamenta. Nach seiner Rechnung blieb ein Gegentor übrig.

Mit Blick auf die Umstände musste man den Nollingern ein Kompliment machen. Sie rackerten, versuchten mitzuspielen. "Und wir hatten trotzdem Spaß", verriet Vincenzo Schmitz im SÜDKURIER-Videointerview. Sie mauerten nicht und hatten sogar die erste Chance, bevor die Gäste wach wurden und den Druck erhöhten. Danach waren die Degerfelder zumeist überlegen. Ohne zu glänzen kamen sie zu einem mühelosen Sieg.

Für die neuen Kreisliga-A-Spieler des SV Nollingen gilt es, sich so schnell wie möglich an die neue Liga zu gewöhnen. Pagnamenta weiß, dass es schwer wird, doch er sieht eine Chance, trotzdem in der Liga zu bleiben.

Degerfeldens Trainer Mike Baltensperger war schließlich nur mit dem Ergebnis zufrieden: "Wir sind froh, dass wir die drei Punkte haben." Seine Elf habe nervös angefangen. Sein Fazit: "Wir haben uns dem Niveau angepasst, es zu oft mit langen Bällen probiert, die Chancenverwertung war mangelhaft." Er wurde draußen laut. Mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit hätten die Degerfelder einen klaren Sieg herausspielen können. Dies verhinderte der gut aufgelegte Nollinger Torwart Daniel Vogt.

SÜDKURIER-Interview mit Vincenzo Schmitz (SV Nollingen):

"Der Ligaverbleib ist nicht unmöglich"

Nach der Trennung von Giovanni Di Feo hat Marco Pagnamenta (37) beim SV Nollingen den Posten des Cheftrainers der "Ersten" übernommen. Der gebürtige Schweizer trainierte zwei Jahre die A-Jugend und zwei Jahre die Reserve.

Marco, die Woche war schwierig. Wie haben Sie das neu zusammengewürfelte Team aufs Derby eingestimmt?

Am Mittwoch hatten wir das erste Training. Drei Spieler aus der Ersten sind noch übrig, den Rest haben wir mit meinen Leuten aus der bisherigen Zweiten aufgefüllt. Wir haben das Training angepasst, trainieren jetzt zwei Mal pro Woche. Die Kreisliga-C-Spieler haben bisher nur einmal trainiert. Wir haben an der Kondition gearbeitet, ein paar taktische Dinge besprochen und geübt.

Wie haben es die Jungs umgesetzt?

Ich bin begeistert. Es hat mir gefallen, wie sie alles umgesetzt haben. Die Jungs waren extrem motiviert und konzentriert.

Das Ergebnis ist kein Maßstab, oder?

Nein. Wichtig war, wie wir uns präsentieren. Wenn wir so weiter machen und ein bisschen Glück haben, können wir den Ligaverbleib schaffen. Nach dem heutigen Spiel bin ich durchaus zuversichtlich. Von den vier Toren waren zwei Strafstöße, das erste Tor war aus meiner Sicht Abseits. Zieht man die ab, sieht es doch nicht so schlecht aus. Natürlich war der Gegner überlegen.

Welches Ziel haben Sie sich gesteckt?

Wenn wir drin bleiben, wäre das super – für den Verein, fürs ganze Dorf. Wenn wir absteigen, bricht keine Welt zusammen. Dann kommen wir wieder zurück.

Wie schwer wird es?

Extrem schwer. Das wissen wir. Aber es ist nicht unmöglich, die Liga zu halten. Wir werfen die Flinte definitiv noch nicht ins Korn.

Fragen: Michael Neubert