Regiosport Hochrhein SV Nollingen packt es im Endspurt

SV Nollingen packt es im Endspurt

Tischtennisfrauen bleiben in der Verbandsliga nach 8:5-Kraftakt gegen TV Bühl. Nollinger Männer müssen aus der Landesliga absteigen. Oberrhein-Vize TTC Hasel scheitert in der Relegation, rückt aber für Meister TTC Laufenburg in die Landesliga nach. Stühlinger Frauen schaffen Verbleib in der Bezirksliga, scheitern aber am Aufstieg in die Badenliga und die Verbandsliga