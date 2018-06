Regionalsport Hochrhein SV Nollingen nutzt Überzahl zum 2:0-Sieg

Frauenfußball: Langist trifft spät zum 2:0 gegen FC Grüningen. Heftige 0:4-Niederlage für den Verbandsligisten FC Hochrhein beim Tabellenzweiten SG Vimbuch/Lichtenau. Landesligist SV Niederhof muss mit 2:2 gegen die SG Schliengen zufrieden sein. SG Mettenberg unterliegt 0:5 gegen den SV Litzelstetten

Frauenfußball-Verbandsliga:

SG Vimbuch/Lichtenau – FC Hochrhein 4:0 (4:0). – Nur 20 Minuten spielte der FC Hochrhein ordentlich. "Wir hätten in dieser Phase auch in Führung gehen können", berichtete FCH-Stürmerin Samira Schönstedt. Sie selbst verpasste unter anderem eine gute Gelegenheit. Danach verloren die Gäste völlig den Faden. Nach neun Minuten geriet der FC Hochrhein in Rückstand. Bis zur Pause stand es aus der Sicht des FCH dann bereits 0:4. Die Partie war verloren. Nach der Pause gabe es bei sommerlicher Hitze auf beiden Seiten nicht mehr viel zu sehen. Schönstedt gestand ein: "Wir haben zurecht verloren. An den Gegentoren sind wir selbst schuld."

Frauenfußball-Landesliga:

SV Niederhof – SG Schliengen/Neuenburg 2:2 (1:0). – Die Partie begann gut für den SV Niederhof. Mit dem ersten Angriff schoss Anna Butowski ihre Elf in Führung. "Alles war gut, wir hatten alles im Griff", sagte SVN-Trainer Uwe Butowski. Folgerichtig erzielte Carla Langer (55.) das 2:0. Wenig später musste sie verletzt vom Feld. Butowski musste umstellen, der SV Niederhof verlor etwas die Linie. Die Gäste kämpften verbissen. Carmen Höferlin (73.) und Lucia Papadopoulou (75.) glichen aus. Die Niederhoferinnen hatten in der Schlussphase noch Chancen zum Sieg.

SV Nollingen – FC Grüningen 2:0 (0:0). – Trainer Bernd Güdemann vom SV Nollingen war rundherum zufrieden: "Es war eine tolle Mannschaftsleistung. Die erste Hälfte war auch spielerisch hervorragend." Vor der Pause stand zwei Mal das Aluminium im Weg und Lina Brugger schoss den Ball freistehend drüber. Besser machten es die Nollingerinnen in der zweiten Hälfte. Nach Rot für die Gäste nutzten Festina Rexhepi (78.) und Jennifer Fritschi (89.) in Überzahl ihre Chancen zum Sieg.

SG Mettenberg – SV Litzelstetten 0:5 (0:3). – Nicht ganz unzufrieden war Trainerin Tanja Staller trotz der erneut hohen Niederlage: "Wir hätten ebenso drei Tore schießen können, aber im Moment soll es nicht sein." Die Stimmung im Team sei trotz allem gut, ihr Team habe sich angestrengt. Aufgrund der Personalnot ist Staller froh, wenn die Saison zu Ende ist.