Frauenfußball SV Nollingen mit Kampf zum ersten Saisonsieg

2:1-Erfolg der Landesliga-Fußballerinnen gegen den FV Marbach. SV Niederhof wartet nach 0:2-Niederlage gegen den FC Grüningen weiter auf den ersten Punkt. SG Mettenberg verliert klar. Remis für den Verbandsligisten FC Hochrhein

Frauenfussball-Verbandsliga: FC Hochrhein – SV Gottenheim 1:1 (1:0).

(neu) Der FC Hochrhein erwischte einen Blitzstart. Neuzugang Celine Leusch (2.) traf zur frühen Führung. Danach hatte der FC Hochrhein gute Möglichkeiten, um schnell das zweite Tor zu erzielen. Erst nach etwa 15 Minuten kamen die spielstarken Gäste besser ins Spiel. Sie machten mächtig Druck. Allerdings ließ der FC Hochrhein in Strafraumnähe nicht viel zu. Sofort nach Wiederanpfiff hatten die Gastgeberinnen weitere gute Chancen. Trainer Mike Stark haderte: „Wir haben es verpasst, nachzulegen. Wir waren nicht effektiv genug.“ Schließlich nutzte der Gegner eine seiner wenigen guten Chancen zum 1:1. Unterm Strich war Stark mit dem Remis zufrieden.

Landesliga: SV Nollingen – FV Marbach 2:1 (2:1).

Gegen einen technisch versierten und spielstarken Gegner musste der SV Nollingen um den ersten Saisonsieg kämpfen. Nollingens Trainer Bernd Güdemann gestand: „In den ersten 20 Minuten haben uns die Marbacherinnen massiv unter Druck gesetzt und sind auch verdient in Führung gegangen.“ Güdemann reagierte früh, brachte Hanna Krupke, die im Mittelfeld mehr Betrieb machen sollte und stellte in der Defensive um. Die Maßnahmen wirkten. Die Nollingerinnen kamen besser ins Spiel. Schließlich gelang Krupke (31.) das 1:1. Noch vor der Pause traf Festina Rexhepi zum 2:1. Nach der Pause entwickelte sich ein Kampfspiel. Das Geschehen verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld. Beide Teams hatten wenige Chancen. Güdemann war erleichtert: „Die Einstellung hat gestimmt, spielerisch ist noch Luft nach oben.“ So sprach er am Ende von einem etwas glücklichen Sieg.

SV Niederhof – FC Grüningen 0:2 (0:2).

Natürlich war Niederhofs Trainer Roger Küpfer enttäuscht: „Mein Team hat nicht so gespielt, wie ich das gewohnt bin. Die ersten 30 Minuten habe seine Elf völlig verschlafen. In dieser Phase kassierten die Niederhoferinnen die beiden entscheidenden Gegentore. Küpfer: „Wir waren zu langsam, haben zu ungenau gespielt.“ Seine Elf war in der Folge zwar überlegen, zwingende Aktionen gab es jedoch kaum. Dennoch hatten die Niederhoferinnen Chancen, die wenigstens für ein Remis gereicht hätten. Zwei Spiele, zwei Niederlagen – den Start hatte sich der SV Niederhof sicher anderes vorgestellt.

SG Mettenberg – SV Titisee 1:5 (1:4).

20 Minuten lang war die SG Mettenberg nicht bei der Sache. Die Gäste aus Titisee nutzten dies gnadenlos aus. Schon nach zwei Minuten stand es 0:1. Die Tore Nummer zwei bis vier fielen schließlich innerhalb von vier Minuten – von der 13. bis zur 17. Minute. Die Partie war somit gelaufen, obwohl die SG Mettenberg nach der Pause besser spielte, aber wieder viele Chancen vergab. So blieb es beim Ehrentor von Clarissa Booz (26.). Nach einer 20-minutigen Unterbrechung wegen Blitz, Donner und Hagel lief nicht mehr viel. Fazit der Mettenberger Trainerin Tanja Staller: „Wir müssen endlich anfangen, Tore zu schießen. Sonst haben wir keine Chance in dieser Liga.“