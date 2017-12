Regiosport Hochrhein SV Nollingen holt drei Punkte

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: Spitzenspielerin Petra Kaufmann fährt in zwei Spielen beim TTC Reute und gegen den TTC Blumberg maximale acht Punkte ein.

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen

TTCReute – SV Nollingen 6:8

Der Sieg beim Schlusslicht hätte durchaus deutlicher ausfallen können, doch vier der sieben Fünfsatz-Spiele gingen an die Gastgeberinnen. So im ersten Doppel, das Lisha Wang/Nicole Weber gegen Samira Mörder/Larissa Wolfsperger verloren. An der zweiten Platte mussten Petra Kaufmann/Adelina Bejtaga gegen Elena Appel/Eva Mörder ebenfalls über die volle Distanz, ehe der Sieg fest stand.

In den Einzeln hatte Petra Kaufmann nur in einem kurzen Moment etwas Mühe, als sie den ersten Satz beim 3:0 gegen S. Mörder mit 15:13 gewann. Danach lief es bei der Schweizerin, sie blieb ohne Satzverlust. Mehr Mühe hatte Lisha Wang, die für Claudia Hackl spielte. Dem 3:2 gegen Appel ließ sie ein 2:3 gegen S. Mörder und zum Abschluss ein 3:1 gegen E. Mörder zum Mannschaftssieg folgen.

Je einen Punkt steuerten Adelina Bejtaga (3:2 gegen Wolfsperger) und Weber (3:1 gegen S. Mörder) zum zweiten Saisonsieg bei.

SV Nollingen – TTC Blumberg 7:7

Und wieder waren es die an Nerven und Konditionen zehrenden Fünfsatz-Spiele, die ein besseres Ergebnis für den SV Nollingen verhinderten. Sechs Mal ging es in die Verlängerung, aber nur zwei Mal hatten die Gastgeberinnen das bessere Ende für sich und mussten so gegen den Aufsteiger mit einem Punkt zufrieden sein.

Mit einem 3:1-Sieg gegen Jennifer Micheluzzi/Viktoria Weber eröffneten Petra Kaufmann/Adelina Bejtaga die Partie und feierten den siebten Sieg im achten Doppel. Lisha Wang/Nicole Weber blieben gegen Lisa Basler/Daniela Greiner ohne Satzgewinn. In den Einzeln war einmal mehr Verlass auf Petra Kaufmann. Die Spitzenspielerin holte sich nach 3:0-Siegen gegen Greiner und Basler auch das dritte Einzel durch ein 3:2 gegen Micheluzzi. Je einen Punkt steuerten Adelina Bejtaga (3:2 gegen V. Weber), Nicole Weber (3:0 gegen Micheluzzi) und Wang (3:0 gegen V. Weber) bei.