Regiosport Hochrhein SV Nollingen holt den fehlenden Punkt

Tischtennis: Verbandsliga-Frauen sichern die Relegations-Teilnahme. Eichsler Männer-Reserve verliert das Spitzenspiel. Relegationsspiele am kommenden Wochenende mit sieben Mannschaften aus vier Vereinen der Region

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TV Weisenbach – TTF Stühlingen II 5:8

(gru) Ausgerechnet beim bis dahin unbesiegten Meister im Mittel-Schwarzwald sicherten sich die Stühlingerinnen die Teilnahme an der Badenliga-Relegation. Dabei legten sie ungeahnte Fähigkeiten an den Tag, gewannen nämlich alle vier Fünf-Satz-Spiele. So war die Basis zum Sieg gelegt, nachdem Tatjana Lasarzick/Jessica Faller sowie Jennifer Faller/Evita Wiedemann mit Siegen aus den Doppeln gekommen waren. Während Spielführerin Jennifer Faller in den Einzeln leer ausging, gewannen ihre Teamkolleginnen je zwei Spiele, was unterm Strich reichte: „Zum Schluss haben wir nochmals gezittert, weil ich mein Match verloren hatte, aber Evita Wiedemann siegte 3:2 gegen Jasmin Langenbach.“ Ein Sonderlob hatte Jennifer Faller für ihre Schwester Jessica: „Klasse, wie sie sich aus dem 0:2-Rückstand zum 3:2 gekämpft hat.“

SV Nollingen – TTC Altdorf 7:7

(gru) Einen Punkt hatten sich die Gastgeberinnen zum Ziel gesetzt – und diesen dann auch dank der gewonnenen Doppel zum Auftakt auch gewonnen. Damit ist der direkte Abstieg verhindert. Um den Verbandsliga-Platz spielen die Nollingerinnen am Sonntag in eigener Halle gegen den Gewinner aus dem Duell der Landesliga-Vizemeister zwischen dem TV Bühl und den TTF Stühlingen III, die am Samstag aufeinander treffen.

Das Spiel um den letzten fehlenden Punkt kosteten die beiden befreundeten Teams aus. Jeweils sechs Spiele gingen über vier oder fünf Sätze. Nach den Doppel-Siegen von Lisha Wang/Nicole Weber und Petra Kaufmann/Adelina Bejtaga, punkteten Kaufmann (3), Bejtaga und Weber zum Remis.

SV Nollingen – TTC Reute 8:1

(gru) Nach dem Kraftakt im ersten Spiel waren die Nollingerinnen offensichtlich auf Betriebstemperatur und ließen dem Schlusslicht aus dem Breisgau nur einen Ehrenpunkt durch das Doppel Wang/Weber. Kaufmann/Bejtaga gingen über fünf Sätze, ehe in den Einzeln Kaufmann (3), Wang (2), Bejtaga (2) und Weber den Sieg im letzten Ligaspiel klar machten.

Verbandsliga, Männer

DJK Oberharmersbach – SV Eichsel 5:9

(mos) Mit einem Sieg gegen den unteren Tabellennachbarn bestätigte der SV Eichsel (7.) den Ligaverbleib. „Wir freuen uns über den Sieg. Unser gesetztes Ziel haben wir erreicht und sind mit der Saison zufrieden“, zog Dennis Kalt sein Fazit. In den Doppeln lief es nicht so rund für die Gäste – lediglich Mark-Hong Bayer/Daniel Granier gewannen ihre Partie. Kalt verlor sein erstes Einzel, ehe Bayer, Alexander Höferlin und Lukas Hertrich die 4:3-Führung heraus spielten. In der Folge gab es nur noch zwei Niederlagen von Michael Kuder und Bayer. Die Siege von Kalt, Hertrich, Höferlin und Granier (2) reichten, um zwei Punkte mit zu nehmen.

Landesliga Männer, Staffel 3

FT 1844 Freiburg III – SV Eichsel II 9:5

(mos) Ging es auch um nichts mehr, dennoch hätte die Eichsler Reserve gern das Spitzenspiel als Tabellenzweiter beim Spitzenreiter noch gewonnen. Mit den Doppel-Siegen von Martin Weiss/Björn Jünge und Torsten Einhaus/Tobias Weissenberger fing es gut an. Doch im Einzel waren die Freiburger zu stark. Lediglich Manuel Brugger punktete sowohl gegen Nick Do als auch Lino Rohrer. Björn Jünge setzte sich in fünf Sätzen gegen Elias Goetschi durch.

Sieben Teams aus vier Vereinen gehen in die Verlängerung

Die Frauen und Männer des SV Nollingen, drei Frauen-Teams der TTF Stühlingen, die Frauen des TTC Klettgau II sowie die Männer des TTC Hasel spielen am Wochenende um den Aufstieg oder gegen den Abstieg.