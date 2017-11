Regionalsport Hochrhein SV Nollingen hat noch eine Rechnung offen

Frauenfußball: Landesligist startet zweiten Versuch im Nachholspiel beim SV Litzelstetten. Schlusslicht SG Mettenberg ist nur Außenseiter gegen den FV Marbach

Frauenfußball-Landesliga: – Nägel mit Köpfen machte Staffelleiterin Sabine Müller (Kürzell) nach den Spielausfällen vom vergangenen Wochenende. Sie setzte die ins Wasser gefallenen Partien gleich neu an. Das heißt für den SV Niederhof und die SG Mettenberg, dass sie erst nach diesem Wochenende in die Weihnachtspause gehen. Der SV Nollingen tritt gegen den SV Litzelstetten an, die Mettenbergerinnen haben den FV Marbach (2.) zu Gast. Die Vorzeichen sind gleich: Der SV Nollingen will die Vorrunde mit einem Sieg abschließen. Aufsteiger SG Mettenberg ist hingegen krasser Außenseiter.

Bisher nur eine Niederlage musste der SV Nollingen in dieser Saison bislang verschmerzen. Das ist eine sehr gute Bilanz. Die Vorrunde lief weitaus besser als erwartet. Im SV Litzelstetten ist jedoch noch einmal ein unangenehmer Gegner zu Gast. Die Nollingerinerinnen verloren beide Partien in der vergangenen Spielzeit – mit 0:1 und 0:2. Diese dürftige Bilanz will die Elf von Trainer Bernd Güdemann polieren. Abzuwarten bleibt, ob die Nollingerinnen in ihrem Schwung durch den Spielausfall gebremst sind.

So wie die bisherigen Spiele gelaufen sind, ist nicht zu erwarten, dass die SG Mettenberg gegen den FV Marbach etwas ausrichten kann. Wenn die Elf von Trainerin Tanja Staller die Fehlerquote und die mangelhafte Chancenverwertung nicht abstellen kann, wird’s schwer. Gelingt der SG eine Überraschung, kann sie dagegen die Anstiegsränge verlassen und sich in der Winterpause neu sortieren.