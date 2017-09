Regionalsport Hochrhein SV Nollingen gewinnt das Derby

Frauenfußball: Landesligist siegt 1:0 gegen den FC Hausen. SV Niederhof feiert in Worblingen den ersten Sieg. SG Mettenberg unterliegt beim SV Deggenhausertal. Drittes Remis in Folge für Verbandsligist FC Hochrhein

Frauenfussball Verbandsliga

SF Neukirch – FC Hochrhein 2:2 (1:0)

(neu) Drittes Spiel, drittes Remis. Der FC Hochrhein ist zwar immer noch unbesiegt, aber auch weiterhin sieglos. Zweimal geriet die Elf von FCH-Trainer Mike Stark in Rückstand, zunächst kurz vor der Pause. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff gelang Tiziana Di Feo der Ausgleich. Den zweiten Rückstand glich Di Feo in der 81. Minute aus. Der Knackpunkt: Der FC Hochrhein ließ gute Chancen ungenutzt. "In der Abwehr machen wir es dem Gegner zu einfach", sagte Stark, der zudem Verletzungspech beklagt. Als Nina Sardu in der Schlussphase ausfiel, war das Auswechselkontingent bereits erschöpft.

Landesliga

SV Nollingen – FC Hausen 1:0 (1:0)

Trotz des Derbysieges war Bernd Güdemann enttäuscht. "Was wir im Moment spielen, hat mit Fußball wenig zu tun", haderte der Trainer des SV Nollingen: "Wir hatten viel Mühe mit dem Pressing." Dem eigentlich kreativen Mittelfeld fiel nicht viel ein: "Wir spielen es nicht aus, spielen zu oft die langen Bälle", so Güdemann. Torhüterin Juliane Strobel sorgte in der 55. Minute mit dem gehaltenen Strafstoß, dass der von Katharina Drechsel (19.) direkt verwandelten Eckball zum Sieg reichte.

SV Worblingen – SV Niederhof 1:3 (1:2)

Die Spielanteile bezifferte Roger Küpfer als ausgeglichen. Dem Gastgeber zollte der Trainer des SV Niederhof, der seine Innverteidigung umbauen musste, viel Respekt: "Ein starker Aufsteiger. Weil wir die klareren Chancen hatten, ist unser Sieg aber verdient", freute er sich über ein gutes Landesligaspiel, in dem sich seine Elf spielerisch steigerte. Valeria Montalbano (10.) sorgte für die Führung. Auf das 1:1 in der 20. Minute antwortete erneut Montalbano mit dem 2:1 (32.). Erst in der Schlussminute machte Sarina Jehle den ersten Saisonsieg für den SV Niederhof klar.

SV Deggenhausertal – SG Mettenberg 5:2 (3:1)

Trainerin Tanja Staller verzweifelt langsam an der SG Mettenberg: "Immer das Gleiche. Wir verwerten unsere Chancen nicht und kassieren dumme Tore." Am Ende blieb nur mehr das Lob des Gegners. Die angeschlagene Kristina Groß (10.) und Anna Wirbser (57.) trafen für den Aufsteiger.