vor 1 Stunde Michael Neubert Regionalsport Hochrhein SV Nollingen geht locker ins Spitzenspiel

Frauenfußball: Der letztjährige Aufsteiger hat sich längst in der Landesliga etabliert und will nun den Tabellenführer FC Grüningen ärgern. SV Niederhof peilt gegen punktgleiche SG Schliengen/Neuenburg einen Sieg an. Schlusslicht SG Mettenberg nur Außenseiter beim SV Litzelstetten. Verbandsligist FC Hochrhein geht mit Schwung ins Heimspiel gegen die SG Vimbuch/Lichtenau