Regionalsport Hochrhein SV Nollingen freut sich auf Wiedersehen mit vielen alten Bekannten

Fußball-Kreisliga A-West: Am Samstag Rheinfelder Stadtderby bei Spitzenreiter SV Herten. Spieler beider Vereine kennen sich noch aus Jugendzeiten. Michael Gessner ist neuer Trainer des FV Fahrnau

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Derbystimmung herrscht auch im Westen, wenn Spitzenreiter SV Herten gegen Aufsteiger SV Nollingen antritt. Zuletzt blieben beide Teams sieglos. Zwei Mal in Folge musste der SV Herten mit einem Remis zufrieden sein. Der SV Nollingen rutschte nach vier sieglosen Spielen ab und kam der Abstiegszone ein bisschen näher.

Das Rheinfelder Stadtderby steht unter besonderen Vorzeichen. Die halbe Nollinger Mannschaft besteht aus Spielern, die beim SV Herten in der Jugend gespielt hatten. Trainer Giovanni Di Feo war beim Nachbarn lange Zeit aktiv. Dies verleiht dem Nachbarschaftsduell eine besondere Note. "Es sind bestimmt alle besonders motiviert. Alle kennen sich", sagt der Teammanager und Bruder des Trainers, Gerardo Di Feo. Er rechnet allerdings auch mit einem motivierten Gegner, der nach zwei Remis wieder mal einen Sieg holen will. Für den SV Nollingen gilt, die Talfahrt zu stoppen – egal wer der Gegner ist. Deutlich spürbar sei, dass in Abwehrspieler Patrick Ritter seit Wochen eine der Stützen verletzt ist. Gerardo Di Feo lässt jedoch keine Ausreden zu: "Der Kader ist groß genug."

Trainer Giovanni Di Feo stimmt die starke zweite Hälfte beim 2:3 beim TuS Stetten optimistisch: "Da hat man gesehen, was das Team leisten kann." Gegen den SV Herten habe seine Elf nichts zu verlieren. Hinten reinstellen wollen sich die Nollinger nicht. "Wir sind offensiv auch ganz gut bestückt. Wir werden nicht abwarten, was der Gegner tut", verspricht der Trainer.

Mit einem neuen Trainer wird der FV Fahrnau seine Partie am Sonntag beim FV Degerfelden bestreiten. Ab sofort übernimmt ein alter Bekannter: Michael Gessner, dessen letzte Trainerstation beim FC Steinen war, löst Joachim Trautwein ab.