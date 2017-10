Tischtennis SV Nollingen feiert ersten Sieg

Tischtennis: Verbandsliga-Frauen gewinnen erstmals überhaupt gegen TTC Iffezheim und feiern beim Doppel-Spieltag ersten Saisonsieg. Männer der TTF Stühlingen setzen sich nach Niederlage in Konstanz im zweiten Match gegen TuS Hüfingen durch. SV Eichsel II startet mit Sieg in die neue Runde

Tischtennis Verbandsliga Frauen

TTC Iffezheim – SV Nollingen 6:8

(gru) Es war ein hartes Stück Arbeit für das Nollinger Quartett, ehe der erste Sieg überhaupt gegen die Iffezheimerinnen einfahren war. Das Remis hatten die Gäste bereits sicher, als Claudia Hackl gegen Anna Deschner in drei klaren Sätzen den Erfolg perfekt machte. Zuvor hatte sie sich schon mit 3:0 gegen Martina Schief durchgesetzt. Dabei hatte die Partie harzig begonnen. Hackl verlor mit Nicole Weber das Doppel gegen Schief/Deschner nach zwei 12:14-Sätzen in Folge noch mit 2:3 und gab danach auch ihr Einzel gegen Sophia Merkel im fünften Satz ab. Besser lief es für Petra Kaufmann, die das Doppel an der Seite von Adelina Bejtaga im fünften Satz mit 14:12 gegen Merkel/Bettina Seiser gewann und ein 3:0 gegen Schief nachlegte. Nach dem 0:3 von Weber gegen Seiser lagen die Gästze mit 2:3, drehten dann aber auf. Neben Hackl punkteten auch Kaufmann, Weber und zwei Mal Bejtaga zur 7:3-Führung – das Remis war somit gesichert. Nach Niederlagen von Kaufmann, Bejtaga und Weber holte Hackl dann den umjubelten Siegpunkt.

TV Weisenbach – SV Nollingen 8:2

(gru) Wie in den vergangenen vier Spielzeiten gab es in Weisenbach nichts zu holen. Petra Kaufmann gewann mit Adelina Bejtaga das Doppel im fünften Satz und steuerte ein 3:1 gegen Regina Roflik bei. Zwei Matches – von Kaufmann und Bejtaga – wurden im fünften Satz verloren, alle anderen Partien endeten aus Nollinger Sicht mit 0:3.

Tischtennis Landesliga Männer, Staffel 2:

TTCGW Konstanz – TTF Stühlingen 9:6

(mos) Bei ihrem ersten Einsatz in der neuen Saison mussten sich die TTF Stühlingen geschlagen geben. „Da die Konstanzer komplett waren, war es klar, dass es schwer wird“, attestierte Mannschaftsführer Jens Lasarzick seinem Team, gut mitgehalten zu haben. Ein Unentschieden sei durchaus drin gewesen, aber nur ein gewonnenes Doppel zu Beginn von Gerd Schönle/Frank Schädler war zu wenig. Vorn holte Schönle zwei Punkte und Schädler einen. In der Mitte spielte Lasarzick stark auf und gewann beide Spiele. Dorka musste sich hingegen beide Male geschlagen geben. Im hinteren Paarkreuz gingen Hesse und Fries leer aus.

TTF Stühlingen – TuS Hüfingen 9:5

(mos) „Das Quäntchen Glück, das gegen den TTC GW Konstanz fehlte, hatten wir gegen den TuS Hüfingen“, freute sich Lasarzick, die anfänglich klare 6:1-Führung am Ende noch mit 9:5 ins Ziel gebracht zu haben. Lasarzick/Dorka und Schönle/Schädler gewannen ihre Doppel. Schönle, Schädler, Lasarzick und Dorka erhöhten auf 6:1, ehe Hesse und Sven Demuth unterlagen. Schönle und Schädler punkteten erneut zum 8:3. Lasarzick verlor im fünften Satz, Dorka im vierten – 8:5. Dann spielte Hesse clever auf und sicherte den Sieg.

Landesliga Männer, Staffel 3

SV Eichsel II – TuSTeningen 9:3

(mos) Ein guter Auftakt in die Saison gelang dem SV Eichsel II. „Sehr wichtig war, dass wir alle drei Doppel zu Beginn für uns entscheiden konnten“, freute sich Michael Kuder über die ersten zwei Punkte. Jörg Blank/Patrick Jünge, Manuel Brugger/Andreas Markoni und Kuder/Björn Jünge erspielten die 3:0-Führung, ehe Blank und Brugger ihre Partien verloren. Kuder punktete und P. Jünge unterlag gegen Ulrich Apostel. Dann spielten die Gastgeber stark auf. Markoni, B. Jünge, Blank, Brugger und Kuder holten fünf Punkte in Folge und somit den Sieg.