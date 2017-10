Regiosport Hochrhein SV Nollingen feiert ersten Saisonsieg

Tischtennis: Landesligist stärkt Selbstvertrauen mit guter Leistung beim 5:9 gegen Spitzenreiter FT Freiburg IV und besiegt im zweiten Match des Wochenendes den Bezirksrivalen TTC Schopfheim/Fahrnau mit 9:4. Verbandsligist SV Eichsel unterliegt dem TTC Mühlhausen nach zähem Kampf knapp mit 7:9.

Tischtennis-Verbandsliga, Männer

SV Eichsel – TTC Mühlhausen 7:9. – Es fehlte nicht viel, und der SV Eichsel hätte den Tabellenzweiten besiegt. Doch bei der Verteilung der "Glücks-Quäntchen" hatte das Team aus dem Hegau das bessere Ende für sich, gewann zwei der drei Fünfsatz-Spiele. Lukas Hertrich unterlag dabei gegen Sebastian Welz und Mark-Hong Bayer verlor gegen Georg Winkler. Den einzigen Eichsler 3:2-Erfolg spielte Hertrich gegen Niklas Winkler ein, gewann den letzten Satz mit 12:10.

Nach den Doppeln und dem ersten Einzel, das Christian Switajski gegen Georg Winkler gewann, führten die Gastgeber mit 3:1. Dann aber gerieten sie mit 4:7 ins Hintertreffen, weil in der Folge nur Daniel Granier (3:1 gegen Ron Stocker) punktete.

Gegen Ende der Partie wurde es spannend. Nach Hertrichs knappen Erfolg ließ Alexander Höferlin ein 3:1 gegen Welz folgen, Granier unterlag mit 1:3 gegen Andreas Lutsch und zum Abschluss der Einzel wahrte Michael Kuder mit deinem 3:1 gegen Stocker zum 7:8 die Chance auf ein Remis. Allerdings gelang Switajski/Bayer gegen das Spitzen-Doppel Milan Papcun/Georg Winkler nur der Gewinn des zweiten Satzes,. so dass die Gäste nach fast vier Stunden glücklich mit zwei Punkten nach Hause fuhren.

Landesliga, Männer

SV Nollingen – FT Freiburg IV 5:9. – Gegen den Spitzenreiter lief es den Nollingern überraschend gut von der Hand: Christian Riehm/Oliver Grass gewannen ihr Doppel ebenso wie Patrick Heger/Gerhard Gretsch. Im ersten Durchgang legten die Gastgeber drei Einzel-Siege durch Riehm, Georg Ranert und Gretsch nach. Damit war der Spitzenreiter offensichtlich genug gereizt. In der Folge waren die Gastgeber zwar noch drei Mal knapp dran, aber zum Punktgewinn reichte es nicht.

Petra Kaufmann war ganz nah dran, vergab beim 2:3 gegen Manuel Alender vier Matchbälle, verlor den dritten Satz mit 11:13. Danach war die Luft raus bei ihr. In fünf Sätzen verlor auch Oliver Grass gegen Daniel Siegele. Georg Ranert lieferte sich gegen Andreas Mohr ein Nervenspiel im vierten Satz, als er mit 20:22 verlor. Zuvor hatte er Luca Rowinski noch mit 3:2 besiegt. Der Ex-Lauchringer hatte auch das Doppel mit Mohr gegen Riehm/Grass im fünften Satz abgegeben, hielt sich dann aber gegen Heger mit 3:0 schadlos: "Uns fehlte manchmal das Glück, aber unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung", so Georg Ranert.

SV Nollingen – TTC Schopfheim/Fahrnau 9:4. – Mit dem Schwung vom Samstag gingen die Nollinger ins Duell der Sieglosen gegen das Schlusslicht aus dem Wiesental. "Wir hatten allerdings Glück, dass die Gäste auf vier Stammspieler verzichten mussten", so Ranert: "Allerdings ist deren Reserve so stark, dass es dennoch ein enges Spiel wurde." Riehm/Grass legten ein 3:0 gegen Tim Sievering/Philipp Spohn vor, Ranert/Kaufmann setzten sich mit 3:2 gegen Stefan Rosenfelder/Kevin Kiefer durch. Heger/Gretsch unterlagen indessen mit 2:3 gegen Uwe Pommerening/Edgar Fischer.

In den Einzeln ließen sich die Gastgeber nach dem 2:2, das Riehm beim 2:3 gegen Sievering zuließ, nicht mehr bremsen: Grass (3:0 gegen Rosenfelder), Ranert (3:2 gegen Pommerening), Heger (3:0 gegen Kiefer), Gretsch (3:0 gegen Spohn) und Kaufmann, die beim 3:2 gegen Fischer im entscheidenden Satz mit 4:10 hinten lag, aber mit einer enormen Nervenstärke noch 16:14 gewann, sorgten für eine stabile 7:2-Führung. Riehm musste dann, gegen Rosenfelder, erneut im fünften Satz passen, ehe Grass mit dem gegen Sievering mit dem 3:0 das Remis sicherte. Ranert gestattete Kevin Kiefer mit 0:3 den letzten Punkt, ehe Heger mit 3:0 gegen Pommerening den ersten Saisonsieg sicherte.