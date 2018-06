Regionalsport Hochrhein SV Nollingen feiert Kantersieg beim Schlusslicht

Frauenfußball: Landesligist siegt 10:0 bei der SG Mettenberg. Ligarivale SV Niederhof unterliegt mit Pech beim Spitzenreiter FV Marbach. Verbandsligist FC Hochrhein besiegt den FC Denzlingen mit 2:1

Frauenfussball Verbandsliga:

FC Hochrhein – FC Denzlingen 2:1 (0:1). – Der FC Hochrhein erfüllte gegen die Gäste, die noch um den Ligaverbleib kämpfen, seine Pflicht. "Es war ein hartes Stück Arbeit", resümierte FCH-Trainer Mike Stark, "wir haben keine überragende Leistung gezeigt." Schon nach sieben Minuten geriet seine Elf in Rückstand. Die Gäste hatten weitere sehr gute Chancen. Stark: "Wir können froh sein, dass wir bis zur Pause nicht höher in Rückstand geraten sind." Seine Fußballerinnen hatten die eine oder andere Möglichkeit.

Nach einer ordentlichen Ansprache in der Pause lief es für den FC Hochrhein besser. Der Tabellendritte kam gut in die Partie zurück. "Aber irgendwie hatte ich Bedenken, dass wir kein Tor mehr schießen", verriet Stark. Er musste bis zur 63. Minute warten, ehe Nina Sardu ausglich. "Dann war der Bann gebrochen", atmete der FCH-Trainer tief durch. Drei Minuten später war Tiziana Di Feo (66.) zur Stelle und markierte das 2:1. Beide Teams hatten in der Folge noch Möglichkeiten. Nach Starks Ansicht hätte die Partie auch unentschieden ausgehen können.

Landesliga:

FV Marbach – SV Niederhof 2:1 (2:0). – Der SV Niederhof zeigte einen tadellose Leistung und brachte den Tabellenführer ganz schön ins Schwitzen. Obwohl SVN-Trainer Uwe Butowski mit nur zwölf Spielerinnen angereist war. Kurzfristig hatte Sarah Ostertag absagen müssen. Das Manko beim SV Niederhof war einmal mehr die Chancenverwertung. Valeria Montalbano hatte zwei Hundertprozentige auf dem Fuß, was die Führung bedeutet hätte. Mit zwei unhaltbaren, strammen Schüssen verschaffte sich der FV Marbach eine 2:0-Pausenführung.

Butowski stellte in der Pause um, verschob ein paar Positionen. "Dann haben nur noch wir gespielt", sagte Butowski. Gleich nach der Pause gelang Carla Langer (47.) der Anschlusstreffer. Butowski: "Aber der Ausgleich wollte einfach nicht mehr fallen. Schade. Wir hatten genug Chancen, um zu gewinnen."

SG Mettenberg – SV Nollingen 0:10 (0:4). – Am Anfang sah es noch nicht nach dem Nollinger Kantersieg aus. "Wir haben uns in den ersten Minuten schwer getan", gestand Trainer Bernd Güdemann.Trotz der frühen Führung durch Laura Rotter (2.). Die SG behauptete sich und stand zunächst noch stabil. Nach dem 2:0 von Luisa Haag (28.) lief es wie am Schnürchen für die Nollingerinnen. Bei der SG brachen die Dämme. Jennifer Fritschi (33.) verwandelte einen Strafstoß und traf kurz vor der Pause noch einmal – 0:4.

Im zweiten Durchgang spielte der SV Nollingen konsequent weiter. Güdemann: "Das war positiv. Wir haben uns nicht angepasst, sondern unser Spiel durchgezogen." Er freute sich über schön herausgespielte Tore seiner Elf. Katrin Rotter (55.), Laura Rotter (58.), wieder Fritschi (63.), zwei Mal Büsra Karagözlü (78./83.) und die eingewechselte Sarah Walter (80.) machten das 10:0 perfekt. Indes sagte Güdemann, dass eine weitere Saison als Trainer dranhängt.