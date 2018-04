Tischtennis SV Nollingen fehlt noch ein Punkt

Letzter Spieltag in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen birgt Hochspannung für die TTF Stühlingen II und den SV Nollingen. Männer des SV Eichsel können frei aufspielen

Der letzte Spieltag brigt Hochspannung für die TTF Stühlingen II und den SV Nollingen. Beide Teams stehen im Saisonfinale unter Druck. Die TTF Stühlingen II haben es vor Wochenfrist in Blumberg versäumt, den Relegationsplatz zur Badenliga zu sichern. Das würde die Mannschaft um die routinierte Tatjana Lasarzick zum Ausklang nachholen, doch das letzte Spiel ist ausgerechnet beim unbesiegten Meister TV Weisenbach angesetzt. Das Hinspiel ging zwar „nur“ mit 6:8 verloren, doch die Chancen, im mittleren Schwarzwald den fehlenden Punkt einzufahren, sind nicht riesig. Sollte es indessen Schützenhilfe durch den TTC Iffezheim geben, der beim einen Punkt schlechteren SV Kirchzarten gastiert, könnten die Stühlingerinnen sogar eine Niederlage verschmerzen.

Mit dem Abstiegsgespenst im Nacken geht der SV Nollingen in die letzten beiden Heimspiele. Zunächst hat das Quartett um Petra Kaufmann den TTC Altdorf auf der anderen Plattenseite stehen. Im Hinspiel gab es eines der bislang sieben Unentschieden. Mit einer Wiederholung wäre der direkte Abstieg schon einmal verhindert. Zum Abschluss geht’s gegen Schlusslicht TTC Reute, das zuletzt mit drei Punkten überraschte und schon beim 6:8 im Hinspiel viel Gegenwehr leistete. „Wir wollen auf jeden Fall in der Liga bleiben“, betont Claudia Hackl, die sich bereits in ihrer Tischtennispause befindet, und von Lisha Wang ersetzt wird: „Ein Jahr lang werde ich nicht spielen.“

Verbandsliga, Männer: (mos) Frei aufspielen kann der Tabellensiebte SV Eichsel, denn der Klassenverbleib ist bereits gesichert. Die Eichsler müssen zum unteren Tabellennachbarn DJK Oberharmersbach. Im Hinspiel war die Partie heiß umkämpft und die Eichsler holten die zwei Punkte erst im Entscheidungssatz des Schluss-Doppels.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Den bereits feststehenden Meister ein wenig ärgern will der Tabellenzweite SV Eichsel II, auch wenn sich an der Tabelle nichts mehr ändern wird. Manuel Brugger, Martin Weiss, Patrick Jünge, Björn Jünge, Torsten Einhaus und Tobias Weissenberger fahren ohne Michael Kuder zu den FT 1844 Freiburg III. Trifft man kommende Saison auf die Freiburger, wird es eventuell ein Wiedersehen mit Kuder geben, denn er wechselt nach dieser Saison zum FT 1844 Freiburg.