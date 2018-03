Regiosport Hochrhein SV Nollingen darf wieder hoffen

Tischtennis-Landesliga: Nach zwei überraschenden Siegen gegen den SV EichselII und Spitzenreiter FT 1844 Freiburg III ist der Ligaverbleib noch möglich. Frauen der TTF Stühlingen III machen kurzen Prozess mit Schlusslicht TTC Schluchsee

Tischtennis-Landesliga Männer, Staffel 3:

SV Nollingen – SV Eichsel II 9:7

(mos) Der SV Nollingen machte das fast Unmögliche möglich. Jede Hoffnung auf den Klassenverbleib war bereits aufgegeben. Vielleicht war genau das der Grund, die Nollinger spielten frei auf und schafften die Sensation, gegen den Tabellenersten und – zweiten je einen Sieg einzufahren. Nun stehen die Nollinger plötzlich wieder auf dem Relegationsplatz.

Gegen den SV Eichsel II (2.) standen die Vorzeichen alles andere als auf Sieg. Kapitän Georg Ranert musste kurzfristig absagen, für ihn kam Nachwuchsspieler Denis Liske zum Einsatz. Zudem verletzte sich Gerhard Gretsch in seinem ersten Einzel gegen Jens Kreutler und musste beide Spiele kampflos abschenken. „Denis sorgte für die Sensation schlechthin. Er kam sowohl gegen Björn Jünge als auch Jens Kreutler in den fünften Satz. Gegen Jens gewann er sogar – einfach Wahnsinn“, kann Ranert es noch immer nicht richtig fassen. Michael Kuder kann es ebenfalls kaum glauben. „Wir haben 6:3 geführt und dann ging nichts mehr. Die Nollinger haben jedoch gekämpft und verdient gewonnen.“

Patrick Heger/Liske punkteten im Doppel gegen Manuel Brugger/Kuder und Petra Kaufmann/Gretsch gegen B. Jünge/Kreutler. Christian Riehm/Oliver Grass verloren gegen Martin Weiss/Patrick Jünge. Im vorderen Paarkreuz gewann Riehm gegen Brugger, Grass gegen Kuder und Brugger. In der Mitte war Heger gegen Weiss und Kaufmann gegen P. Jünge erfolgreich, hinten Liske gegen Kreutler.

Die Einzelsiege für den SV Eichsel II holten Kuder gegen Riehm, P. Jünge gegen Heger, Weiss gegen Kaufmann, Kreutler gegen Gretsch und B. Jünge gegen Gretsch und Liske.

SV Nollingen – FT 1844 Freiburg III 9:7

(mos) Mit der Euphorie vom Vortag, jedoch ohne Ersatzmann für den verletzten Gretsch, dafür wieder mit Kapitän Ranert, ging es gegen den Tabellenführer. Die Nollinger stellten ihre Doppel um, da Gretsch nicht spielte. Erfolgreich, denn Riehm/Heger und Ranert/Kaufmann punkteten. Die Partie war völlig ausgeglichen. Beim Stand von 7:7 packte Gretsch, trotz Verletzung und erstem hergeschenkten Einzel, der Ehrgeiz und stellte sich an die Platte. In fünf Sätzen rang er Johannes Horn nieder und holte das 8:7. Anschließend setzten Riehm/Heger noch einen drauf und gewannen in drei Sätzen gegen das Spitzendoppel der Gäste und machten alles klar. Die weiteren Punkte im Einzel holten Riehm (2), Grass und Ranert (2).

Landesliga Frauen, Staffel 2:

TTC Schluchsee – TTF Stühlingen III 1:8

(gru) Nur knappe 90 Minuten brauchten die vier Stühlingerinnen, um den Kantersieg beim Schlusslicht einzutüten. Ganze fünf Sätze gaben sie dabei ab, davon drei beim 1:3 von Katja Wiedemann, die Hilde Willmann den Ehrenpunkt gestattete. Parallel zum lockeren 3:0 von Katja Wiedemann mit Julia Seidel-Fischer gegen Alina Kühnemund/Alicia Schlegel taten sich Evita Wiedemann und Anja Müller gegen Heidi Isele und Hilde Willmann beim 3:1-Sieg doch schwerer. Im ersten Satz mussten sie in die Verlängerung und den dritten Satz gaben sie mit 10:12 ab. Danach verlor auch Evita Wiedemann im ersten Einzel einen Satz gegen Isele. In der Folge aber ließen die Stühlingerinnen keine Zweifel aufkommen. Julia Seidel-Fischer gewann gegen Schlegel und Kühnemund sogar jeweils einen Satz mit 11:0.