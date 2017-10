Regionalsport Hochrhein SV Nollingen bejubelt Blitz-Hattrick

Frauenfußball: Festina Rexhepi macht gegen den TSV Aach-Linz innerhalb von fünf Minuten aus einem 1:2-Rückstand einen 4:2-Sieg. SV Niederhof bejubelt beim 4:0 gegen die SG Mettenberg den zweiten Saisonsieg und freut sich übers gelungene Comeback von Julia Albiez. Verbandsligist FC Hochrhein muss trotz der drei Treffer von Tiziana Di Feo mit einem 3:3 beim Aufsteiger SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen zufrieden sein

Frauenfussball Verbandsliga

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – FC Hochrhein 3:3 (1:1)

(neu) Beide Teams zeigten in der ersten Hälfte einen tollen Fußball mit Chancen hüben wie drüben. Das 1:1 bis zur Pause war leistungsgerecht. Tiziana Di Feo (13.) hatte den FC Hochrhein in Führung gebracht. Der Gegner glich zehn Minuten später aus. Der FCH legte nach dem Seitenwechsel mit zwei dicken Chancen gleich richtig los. Nach 52 Minute klappte es dann. Di Feo war zum zweiten Mal erfolgreich, nur zwei Minuten später schoss sie ihr drittes Tor, der FCH führte mit 3:1 und hatte noch Chancen zum 4:1. "Wir hatten das Spiel im Griff, bis durch unseren Fehler aus dem Nichts das 2:3 fiel. In den letzten zehn Minuten hat der Gegner dann die zweite Luft bekommen", beschrieb FCH-Trainer Mike Stark die Schlussphase. Seine Elf kam aus dem Tritt und kassierte in der 89. Minute das 3:3. Trotz des verschenkten Siegs lobte Stark: "Das Team hat eine tolle Leistung gezeigt."

Landesliga

SV Niederhof – SG Mettenberg 4:0 (1:0)

Erleichterung beim SV Niederhof nach dem zweiten Saisonsieg. Ein Eigentor von Kerstin Müller (15.), Anna Butowski (70.), Valeria Montalbano (85.) und die reaktivierte Julia Albiez (89.) bescherten den Niederhoferinnen den Erfolg. Trainerin Tanja Staller von der SG Mettenberg monierte indes zwei vermeintliche Abseitstore, die zur 2:0-Führung der Gastgeberinnen führten: "Sogar die Niederhofer hinter mir haben gesagt, das war klar abseits." Aus ihrer Sicht war es der Knackpunkt. Am Ende resignierte Stallers Elf und kassierte noch zwei Gegentreffer. Sie räumte jedoch ein, dass ohne die beruflich verhinderte Kristina Groß nach vorne nicht viel gelaufen sei. Die einzige Chance für die SG vergab Belinda Reichenbach. Sie verfehlte das Tor beim Stand von 1:0 knapp.

SV Nollingen – TSV Aach-Linz 4:2 (1:2)

Das 1:2 zur Pause täuschte über den Spielverlauf hinweg. Der SV Nollingen war nach der frühen Führung von Sarah Walter in der ersten Minute überlegen. "Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass der letzte Wille, das Tor zu schießen, gefehlt hat", sagte Nollingens Trainer Bernd Güdemann. Der Gegner kam zwei Mal über die Mittellinie, beide Mal klingelte es im Nollinger Kasten. Güdemanns Elf hatte dann Glück, dass der Gegner das 3:1 verpasste. Der Pfosten rettete. Güdemann: "Vielleicht war das der Weckruf." Er stellte um, brachte die offensiv eingestellte Außenverteidigerin Luisa Haag, später Lina Brugger, und er stellte auf eine Dreierkette um. Dann lief es. Jetzt spielte nur noch der SV Nollingen. Mit einem Hattrick sicherte Festina Rexhepi (77./78./82.) den Sieg.