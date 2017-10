Tischtennis SV Nollingen: Petra Kaufmann fordert die Männer heraus

Tischtennis: Feste Einsätze beim Nollinger Männer-Team in der Landesliga und beim Frauen-Team des Vereins in der Verbandsliga. SV Eichsel spielt zumSaisonstart mit Christian Switajski gegen DJK Oberharmersbach. Männer der TTF Stühlingen bei der DJK Villingen

Tischtennis-Verbandsliga, Männer: (mos) Trotz eines hervorragenden dritten Platzes in der vergangenen Saison setzt sich der SV Eichsel für diese Runde nur den Klassenverbleib zum Ziel. Der Grund dafür ist, dass Nummer eins, Christian Switajski, kürzer treten will und nur noch einige Spiele mit macht. „Ohne Christian sehe ich trotzdem drei bis vier Mannschaften, die wir bezwingen können“, ist Mannschaftskollege Dennis Kalt dennoch zuversichtlich. „Positiv ist, dass Christian im ersten Spiel gegen den Aufsteiger DJK Oberharmersbach dabei ist“, sagt Kalt. Außer ihm und Switajski spielen Mark-Hong Bayer, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin und Daniel Granier.

Landesliga Männer, Staffel 2: – „Bei der DJK Villingen, die schwächer als vergangene Saison einzuschätzen ist, sind zwei Punkte Pflicht“, gibt sich der Stühlinger Mannschaftsführer Jens Lasarzick selbstbewusst. In der vergangenen Saison wurde das Hinspiel mit 9:6 und das Rückspiel mit 9:3 gewonnen. Es spielen Gerd Schönle, Frank Schädler, Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse und Armin Fries.

Landesliga Männer, Staffel 3: – Am vierten Spieltag darf der SV Nollingen endlich an die Platte. „Wir wollen den Ligaverbleib“, hofft Mannschaftsführer Georg Ranert. Gespannt ist er, wie sich Petra Kaufmann schlägt, die diese Runde sowohl bei den Frauen in der Verbandsliga als auch bei den Männern als Stammbesetzung mitspielen wird. Beim Derby in Eichsel wollen die Nollinger Spielpraxis sammeln. „Es wird ein sehr enges und ausgeglichenes Spiel“, tippt der Eichsler Spielführer Martin Weiss auf ein Unentschieden.

Landesliga Frauen, Staffel 2: (gru) Gute Erinnerungen haben die TTF Stühlingen III ans letzte Gastspiel bei der bisher noch spiellosen Reserve des TTC Singen. Anfang Februar spielte das Quartett aus dem Wutachtal einen 8:5-Sieg ein. Dieses Mal dürfte die Aufgabe schwerer werden, vor allem wenn das Hegau-Team auf Jana Schufft zurückgreifen kann. Die bisher in der Oberliga eingesetzte Spielerin ist im Landesliga-Team an Nummer 1 aufgestellt.