Regiosport Hochrhein SV Nöggenschwiel mit hohem Einsatz

Fußball-Kreisliga A-Ost: Krüger-Elf überzeugt beim 4:1 gegen SG Mettingen/Krenkingen. Frühe Gästeführung in der Startminute per Strafstoß

Fußball Kreisliga A-Ost

SV Nöggenschwiel -

SG Mettingen/Krenkingen

4:1 (0:1)

Tore: 0:1 (1./FE.) M. Erne, 1:1 (68.) Bächle, 2:1 (80.) und 3:1 (90.) beide Falletta, 4:1 (90.+4) Scherer. – SR: Ünal Erbezci (Lauchringen). – Z.: 110.

Was für ein Fehlstart. Der SV Nöggenschwiel hatte Anspiel, vertendelte den Ball, Samuel Kaiser wusste sich nur mit einem Foul zu helfen – Strafstoß. Das alles geschah schon nach 30 Sekunden. Moritz Erne verwandelte mit einem satten Schuss ins linke Eck – unhaltbar für Nöggenschwiels Torhüter Sven Karthan. Dann ging es in die andere Richtung. Die Hausherren erkämpften sich einen überzeugenden 4:1-Erfolg.

Zufrieden schritt Daniel Bächle über den Platz. "Wir haben schlecht angefangen, sonst waren wir absolut überlegen und haben kämpferisch überzeugt", befand der Nöggenschwieler Torjäger. Er selbst hatte in der 68. Minute mit seinem Heber zum 1:1 die späte Wende eingeleitet. Schließlich hatte SVN-Trainer Mike Krüger noch ein glückliches Händchen. Er wechselte nach 52 Minuten Antonio Falleta ein. Nach einigen unglücklichen Aktionen machte der Joker mit einem Doppelpack (80./90.) alles klar. Der Rest war Formsache. Mit einem strammen Schuss von halbnlinks stellte Marian Scherer in der vierten Minute der Nachspielzeit das 4:1 her.

Krügers Nerven wurden angesichts der dicken Möglichkeiten vor der Pause allerdings öfter strapaziert. Bächles abgefälschter Schuss in der elften Minute landete innen am Pfosten, kurz darauf scheiterte er an Gästetorhüter Christoph Baschnagel. Michael Ebi (37.) flankte, Maximilian Lais köpfte freistehend drüber. Vergessen. Der SV Nöggenschwiel feierte den Erfolg, und Krüger war zufrieden: "Verdient. Außer in der ersten Minute habe ich vom Gegner nichts gesehen. Kompliment an die Mannschaft, die nach der herben Niederlage in Weilheim Moral bewiesen hat." Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis seine Elf nach der Pause die Tore schießen würde.

Der SG Mettingen tat das frühe 1:0 offensichtlich nicht gut. Trainer Markus Blatter redete nicht lange drum herum: "Wir haben in der zweiten Hälfte zu wenig getan. Der Gegner hat verdient gewonnen. Aus diesem Spiel können wir nur wieder lernen."

