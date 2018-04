Regionalsport Hochrhein SV Niederhof zu Gast beim Spitzenreiter

Frauenfußball: Butowski-Elf mit schlechten Erinnerungen an Landesliga-Tabellenführer FC Hausen. SV Nollingen erwartet Aufsteiger SG Schliengen/Neuenburg. SG Mettenberg vor dem Abstieg. Verbandsligist FC Hochrhein tritt beim PSV Freiburg an

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Das 7:0 gegen die Spfr. Neukirch hat dem FC Hochrhein sicher wieder Auftrieb gegeben. So fahren Trainer Mike Stark und seine Elf zuversichtlich zum PSV Freiburg. Der FCH hat dort noch eine Rechnung offen. Gerne würde er das 1:4 aus dem Hinspiel wieder gut machen und Platz drei festigen. Mit einem Sieg würde Starks Elf das Polster zu den hinteren Plätzen groß genug halten, um die restlichen Spiele gelassen anzugehen. Was der FC Hochrhein drauf hat, hat er am vergangenen Wochenende beim Kantersieg bewiesen.

Landesliga: – Der SV Niederhof kann noch gewinnen. Mit neuem Selbstvertrauen fährt die Elf von SVN-Trainer Uwe Butowski am Sonntag zum neuen Tabellenführer FC Hausen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Nach der 1:5-Niederlage im Hinspiel erfolgte die Trennung von Trainer Roger Küpfer – Butowski übernahm.

Grund zum Optimismus hat Butowski dank des verbesserten Trainingsbesuchs in den vergangenen Wochen. "Personell ist es aber nach wie vor eng", sagte er nach dem 6:3 gegen den SV Worblingen. Zumindest rechnet er damit, dass Fida Rudigier wieder dabei ist. Ob Nadine Feger, die sich mitten im Abitur befindet, spielt, ist noch offen. Sie könnte im Notfall aushelfen.

Butowski bleibt vor der schweren Aufgabe zurückhaltend: "Wir versuchen, ein gutes Spiel zu zeigen. Ein Punkt oder ein Sieg wäre ein Bonus." Ganz klar: Der FC Hausen ist mit sechs Siegen in Folge das Team der Stunde und dürfte schwer zu bezwingen sein. Dass die Niederhoferinnen jedoch gegen die starken Teams bestehen können, haben sie beim 3:4 beim FC Grüningen gezeigt.

Der SV Nollingen freut sich aufs Derby gegen die SG Schliengen/Neuenburg. Im Hinspiel siegten die Nollingerinnen mit 3:1. Nach einem Remis und der Niederlage in Hausen wäre es wieder an der Zeit für einen Dreier.

Bei acht Punkten Rückstand ist es für die SG Mettenberg schier unmöglich, den Ligaverbleib noch zu schaffen. Zumal beim Tabellenzweiten FC Grüningen die nächste schwere Aufgabe wartet.