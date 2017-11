vor 2 Stunden Michael Neubert Regionalsport Hochrhein SV Niederhof steht unter Zugzwang

Frauenfußball: Landesligist will nach Pokal-Aus gegen FC Hausen nun gegen den FV Marbach den dritten Saisonsieg. SV Nollingen klarer Favorit gegen Aufsteiger SG Mettenberg. Verbandsligist FC Hochrhein will trotz der 1:10-Pokalpleite in der Liga beim FC Denzlingen die Erfolgsserie ausbauen