Frauenfußball SV Niederhof peilt Heimsieg an

Frauenfußball: Regionale Clubs haben nach sieglosem Saisonstart in ihren Heimspielen viel vor. Verbandsligist FC Hochrhein hat SV Gottenheim zu Gast

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) In einem munteren Spiel erkämpfte sich der FC Hochrhein beim 3:3 bei der SG Wittlingen/Wollbach zum Auftakt einen Punkt. Trainer Mike Stark und seine Elf freuen sich nun auf das erste Heimspiel in der neuen Runde. Zu Gast in Hohentengen ist morgen der SV Gottenheim. Stark erwartet erneut ein enges Spiel: "Der SV Gottenheim hat eine spielstarke Mannschaft. In dieser Liga ist jeder Gegner stark."

Allmählich wird es wieder besser mit dem Personal. Stark erwartet die Urlauber zurück, die bisher Verletzten steigen wieder ins Training ein. "Ab der kommenden Woche sollte es besser aussehen", sagt der FCH-Trainer. Für die Heimpremiere melden sich Jadranka und Violeta Dragic aus dem Urlaub zurück. Gegen den SV Gottenheim ist der FC Hochrhein jedoch noch nicht ganz komplett. Der FC Hochrhein besiegte den Gegner in der Vorsaison zu Hause mit 2:0, auswärts gabe es ein 0:3.

Landesliga: – Mit Niederlagen startete das Hochrheinduo, der SV Niederhof und SV Nollingen. Der SV Niederhof verlor beim SV Deggenhausertal mit 1:3, der SV Nollingen fuhr mit einem 0:2 beim SV Worblingen ohne Punkt nach Hause. In ihren ersten Heimspielen in der neuen Saison wollen beide Teams den ersten Sieg feiern. Zu Gast beim SV Nollingen ist der FV Marbach. Der SV Niederhof spielt gegen den FC Grüningen.

So hatte sich der SV Niederhof den Start nicht vorgestellt. Doch Trainer Roger Küpfer war sich nach der Partie beim SV Deggenhausertal sicher: "Dieses Team wird oben mitspielen." Seine Elf konzentriert sich auf die Hausaufgabe gegen den FC Grüningen. In der vergangenen Runde war es eng. im Hinspiel musste sich der SV Niederhof beim 1:1 mit einem Remis zufrieden geben, in der Rückrunde siegte Küpfers Elf knapp mit 2:1.

Der SV Nollingen verlor gegen den FV Marbach beide Spiele in der Vorsaison. Es wird Zeit, die Bilanz gegen diesen Gegner aufzupolieren. Ob es mit der angespannten personellen Lage gelingt, bleibt abzuwarten.

Die SG Mettenberg freut sich auf das Derby zu Hause gegen den SV Titisee. Nach der 1:6-Auftaktniederlage entspannt sich die personelle Situation etwas. SG-Trainerin Tanja Staller hofft, dass Anna Wirbser wieder einsatzfähig ist. Clarissa Booz und Neuzugang Belinda Reichenbach sind wieder dabei. Staller: "Wir haben gut trainiert, ich hoffe, dass es in der Offensive besser klappt."