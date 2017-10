Frauenfußball SV Niederhof muss improvisieren

Frauenfußball: Lena und Maja Meister sowie Julia Albiez würden beim angeschlagenen Landesligen in der Partie gegen die SG Mettenberg aushelfen. SV Nollingen erwartet TSV Aach-Linz. Verbandsligist FC Hochrhein beim starken Aufsteiger SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Zwei Siege, 13 Tore in zwei Spielen – der FC Hochrhein ist bereit für die schwere Aufgabe beim starken Aufsteiger SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen. Gerne würden Trainer Mike Stark und seine Elf die Punkte aus dem Schwarzwald mitnehmen. Doch sie wissen, was auf sie zukommt. Der Aufsteiger ist immer noch unbesiegt und steht mit zwölf Punkten auf Platz zwei. In einem Testspiel im Sommer des vergangenen Jahres verlor der FC Hochrhein gegen diesen Gegner mit 2:6. Starks Fußballerinnen wollen jedoch den Schwung aus den zuletzt starken Spielen mitnehmen.

Landesliga: – Zum Duell der beiden "Gebrandmarkten" tritt der SV Niederhof (11.) gegen die SG Mettenberg (12.) an. Beide Teams zieren das Tabellenende, und beide haben erst einen Sieg. Größer dürfte die Enttäuschung beim SV Niederhof über den schwachen Start sein. Der Vizemeister hatte sich andere Ziele gesteckt. Jetzt gilt es erst einmal, hinten rauszukommen. "Das Wichtigste ist, dass die Mädels wieder Selbstvertrauen bekommen", erklärt Niederhofs Trainer Uwe Butowski. Doch ausgerechnet am Sonntag fallen einige Spielerinnen aus. Butowski muss auf Lena Ebner, Sarina Jehle, Luana Cannova, Jil Lehnen und Lea Schmidt verzichten. Valeria Montalbano und Cornelia Albiez sind angeschlagen und fast ohne Training. So stehen Butowski gerade mal elf Spielerinnen zur Verfügung. Wie gut, dass er noch Optionen in der Hinterhand hat. Lena Meister und Julia Albiez (Knoblauch), die eine Fußballpause einlegen wollten, springen ein. Auch die ebenfalls pausierende Maja Meister würde bereit stehen. Doch es ist nicht sicher, ob sie am Sonntag spielen kann. Butowski: "Nichtsdestotrotz sind wir optimistisch." Er hofft, dass die Angeschlagenen bald wieder hundertprozentig fit sind.

Einen tollen Start hat der SV Nollingen hingelegt. Obwohl sich Trainer Bernd Güdemann nach dem 2:2 beim SV Titisee ärgerte, kann sich die Bilanz von 13 Punkten und Platz vier sehen lassen. Seine Fußballerinnen sind gewappnet für das Spiel gegen den TSV Aach-Linz, der trotz des schwachen Starts nicht zu unterschätzen ist. Die Nollingerinnen verloren in der vergangenen Runde beide Partien gegen die Linzgauerinnen.