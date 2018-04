Fußball SV Niederhof muss das Derby gewinnen

Der Landesligist braucht gegen den SV Nollingen noch Punkte im Abstiegskampf. Der Verbandsligist FC Hochrhein geht als klarer Favorit ins Heimspiel gegen Schlusslicht FC Wolfenweiler-Schallstadt.

Klarer Favorit gegen Schlusslicht FC Wolfenweiler-Schallstadt ist der FC Hochrhein am Sonntag. "Wir wollen drei Punkte, ohne Wenn und Aber", gibt FCH-Trainer Mike Stark die Marschroute klar vor. Mit drei Punkten mehr auf dem Konto wäre das Polster groß genug, um die restlichen Spiele ohne Druck anzugehen. Stark stehen nicht alle Spielerinnen zur Verfügung. Die Abi-Prüfungsphase betrifft auch einige Spielerinnen des FC Hochrhein. Stark sieht es gelassen: "Wir kriegen genug Spielerinnen zusammen, die ersten elf sind ziemlich komplett." Wenn seine Elf ihr Potenzial abrufe, sieht Stark keine Probleme, die Partie zu gewinnen.

Derbystimmung herrscht am Sonntag während der Partie des SV Niederhof gegen den SV Nollingen. Sie verspricht Spannung. Der SV Niederhof präsentierte sich zuletzt in einer guten Verfassung. Die respektablen Ergebnisse des Gegners blieben auch Nollingens Trainer Bernd Güdemann nicht verborgen: "Man sieht, dass die Niederhoferinnen besser drauf sind als in der Vorrunde. Es wird schwer, aber wir möchten punkten."

Güdemann kann in Niederhof dieselbe Elf aufbieten wie beim 2:2 zuletzt gegen die SG Schliengen. Auch an der Marschroute hält er fest: Der SV Nollingen will die Räume im Mittelfeld eng machen, früh stören und Chancen kreieren. Güdemann: "Nur müssen wir effizienter werden." Während sein Team ohne Druck spielt, geht es für den SV Niederhof um Punkte im Abstiegskampf. In der Form der vergangenen Spiele ist für den SV Niederhof ein Sieg sicher möglich.

Der SG Mettenberg würde auch ein Sieg gegen den SV Worblingen wohl nichts mehr helfen. Nach Lage der Dinge ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Dennoch könnte man das Kellerduell als allerletzte Chance betrachten.