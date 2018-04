Regionalsport Hochrhein SV Niederhof muss Punkte holen

Frauenfußball: Abstiegsbedrohter Landesligist erwartet den SV Worblingen. SV Nollingen ist Außenseiter im Derby beim FC Hausen. Verbandsligist FC Hochrhein will gegen SF Neukirch die Niederlagen-Serie beenden

Frauenfußball-Verbandsliga: – Trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge blickt der FC Hochrhein dem Heimspiel am Samstag, 16 Uhr, in Hohentengen, gegen die SF Neukirch gelassen entgegen: „Wir stehen ja nicht hinten drin. Alles ist im grünen Bereich“, gibt sich Trainer Mike Stark gelöst. Abgesehen vom 0:3 hat er nämlich im Derby gegen die SG Wittlingen steigende Tendenz im spielerischen Bereich festgestellt. Die Niederlage gründete sich vor allem in der prekären personellen Lage. Die Situation entspannt sich nun wieder etwas. Tiziana Di Feo und Torhüterin Lilly Ebner sind zurück im Kader. Die Stimmung ist trotz der Niederlagen weiterhin gut. Starkund seine Spielerinnen sind optimistisch, dass die Wende eingeläutet wird. Allerdings warnt er vor den Schwarzwälderinnen: Sie sind kompakt und kampfstark. Spielerisch sind sie ähnlich gut wie die SG Wittlingen. Wir hatten immer enge Spiele gegen diesen Gegner“, erinnert der Trainer ans 2:2 im Hinspiel. Der FC Hochrhein hat als Fünfter acht Punkte mehr auf dem Konto, als die Neukircherinnen auf Platz elf.

Landesliga: – Will der SV Nollingen im Derby beim zuletzt fünf Mal in Serie siegreichen FC Hausen bestehen, muss er sich steigern. Das war Trainer Bernd Güdemann spätestens nach dem 1:1 gegen den SV Worblingen klar: „Spielen wir so, dann wird’s nix.“ Die schweren Spiele gegen die Spitzenteams SV Deggenhausertal (0:2) und FC Grüningen (3:4) hat der SV Niederhof mit guten Leistungen, aber ohne Punkte hinter sich gebracht. Jetzt gilt’s, im Abstiegskampf zu punkten. Vor allem am Sonntag, 12 Uhr, gegen den seit 14. Oktober sieglosen SV Worblingen. Nur kommt der Elf von Trainer Uwe Butowski ein Schritt aus dem Tabellenkeller heraus. Das Hinspiel wurde mit 3:1 gewonnen. Mit mageren vier Punkten darf sich Aufsteiger SG Mettenberg so langsam wieder in Richtung Bezirksliga orientieren. Die nächste schwere Aufgabe wartet am Sonntag gegen den SV Deggenhausertal (4.).