Regionalsport Hochrhein SV Niederhof künftig ohne Cornelia Albiez

Frauenfußball: Landesligist muss künftig auf die routinierte Spielerin verzichten. Chancenverwertung hakt gewaltig beim 0:2 gegen den SV Deggenhausertal

Frauenfussball Landesliga

SV Niederhof – SV Deggenhausertal 0:2 (0:2)

Trainer Uwe Butowski vom SV Niederhof fasste das Spiel zusammen: "Die erste Hälfte war mühsam, nach der Pause hätten wir die Partie drehen können. Wir haben aber die Chancen nicht verwertet." Seine Elf geriet schon nach sechs Minuten in Rückstand. Nach 23 Minuten lagen die Niederhoferinnen dann mit 0:2 hinten. Butowski ärgerte sich: "Beide Tore waren geschenkt." Und er monierte einen aus seiner Sicht einen nicht gegebenen Handelfmeter. Dazu hatte Valeria Montalbano eine gute Chance. Sie hob den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor.

Butowskis Team steigerte sich nach dem Seitenwechsel. Es erarbeitete sich einige gute Möglichkeiten. Sarah Ostertag schoss freistehend Gästetorhüterin Monika Stett an. Wenig später tauchte Nadine Feger alleine vor dem Tor des SV Deggenhausertal auf. Der Ball rollte am langen Eck vorbei. "Wir waren auf Augenhöhe", haderte Butowski. Allerdings vermisste er die klaren Aktionen im Spielaufbau. Das meiste lief über Einzelaktionen. "Die Einstellung hat gestimmt. Die Mädels haben alles versucht", so der Trainer.

Indes plagen Butowski nun andere Sorgen. Der Kader schrumpft, denn vor der Partie hatte Cornelia Albiez verkündet, dass sie ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht.