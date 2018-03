Regionalsport Hochrhein SV Niederhof hadert mit dem Glück

Frauenfußball: Landesligist verspielt 3:1-Führung beim Spitzenreiter FC Grüningen. SV Nollingen erkämpft sich Punkt in Marbach. SG Mettenberg unterliegt 0:10 beim SV Titisee. Verbandsligist FC Hochrhein unterliegt mit 0:4 beim SV Gottenheim

SV Gottenheim – FC Hochrhein 4:0 (2:0)

(neu) Ohne Trainer Mike Stark, der verhindert war, trat der FC Hochrhein beim SV Gottenheim an. Bernhard Thoma vertrat Stark an der Linie. "Daran hat es nicht gelegen, sagten mir meine Spielerinnen", sagte Stark, der sich natürlich über den Spielverlauf informierte. Punktum: Der FC Hochrhein erwischte einfach einen schlechten Tag. Nur zwei, drei Spielerinnen hätten in Normalform gespielt. Das reichte gegen den starken SV Gottenheim nicht. Die Gäste aus dem Bohnenviertel fabrizierten zu viele Abspielfehler, kamen nie richtig ins Spiel und erarbeiteten sich so gut wie keine Torchance. Mit einem Strafstoß ging's los. Bis zur Pause lag der FCH schon mit 0:2 zurück. Ein Aufbäumen gab es nach der Pause nicht.

Landesliga

FC Grüningen – SV Niederhof 4:3 (1:1)

Das war bitter für den SV Niederhof. Das Team von Trainer Uwe Butowski bot dem Tabellenführer lange Zeit Paroli. Die Niederhoferinnen führten bis zur 75. Minute mit 3:1. Die Überraschung lag in der Luft. Anna Butowski (39.) hatte den frühen Rückstand aus der vierten Minute ausgeglichen. Die reaktivierte Julia Albiez (56./60.) traf doppelt. Ein Strafstoß bescherte dem FC Grüningen den Anschlusstreffer. Es kam noch schlimmer: In der 89. und 90. Minute wurde die unglückliche Niederlage besiegelt.

FV Marbach – SV Nollingen 0:0

Der SV Nollingen trotzte dem Tabellenzweiten auf schwer bespielbarem Hartplatz ohne die verletzte Katharina Drechsel einen wichtigen Punkt ab.

SV Titisee – SG Mettenberg 10:0 (5:0)

Trainerin Tanja Staller von der SG Mettenberg fasste sich kurz: "Das war nix." Gegenüber der klasse Leistung beim 2:3 im Nachholspiel vor zwei Wochen gegen den FV Marbach sei es ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Allerdings hatte Staller arge personelle Probleme. Vier Spielerinnen hatten in der Winterpause aufgehört. Dazu hatte sich Abwehrchefin Kerstin Müller gegen den FV Marbach verletzt. Sie fehlte an allen Ecken und Enden. "Das hat man schon gemerkt", sagte Staller. In der Partie am Sonntag erwischte es auch noch Carina Bächle. Staller gehen die Spielerinnen aus. Ihr Fazit: "Es hat nichts funktioniert. Der SV Titisee hatte es nicht schwer."