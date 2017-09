Frauenfußball SV Niederhof: Im Hegau soll es endlich klappen

Frauenfußball: Landesliga-Favorit will beim SV Worblingen den ersten Sieg feiern. In der Verbandsliga hofft der FC Hochrhein bei den Spfr. Neukirch auf den ersten Dreier

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Was die bisherigen Leistungen betrifft, ist der FC Hochrhein ordentlich in seine zweite Verbandsliga-Runde gestartet. Die Bilanz: zwei Spiele, zwei Remis. Doch Trainer Mike Stark und seine Elf wollen am Sonntag nach der Partie bei den Spfr. Neukirch endlich den ersten Sieg feiern. An diesen Gegner hat der FC Hochrhein gute Erinnerungen. In der vergangenen Runde gewann der FCH beide Begegnungen – das Hinspiel auswärts mit 4:1, zu Hause mit 3:0.

Landesliga: – Schon heute Abend reist der SV Niederhof in den südlichen Hegau zum Aufsteiger SV Worblingen. Für Trainer Roger Küpfer war nach der zweiten Niederlage am vergangenen Sonntag schon klar: "Wir fahren dezimiert nach Worblingen, aber wir wollen jetzt endlich drei Punkte holen. Nach zwei Niederlagen müssen wir anfangen zu gewinnen." Küpfer muss auf Lena Ebner und Neuzugang Nadine Feger verzichten. Im Vorbeigehen nehmen die Niederhoferinnen die Punkte sicher nicht mit. Das hat bereits der SV Nollingen beim 0:2 gespürt. Wichtig wird sein, dass die Niederhoferinnen zu ihrer, vom Trainer zuletzt vermissten, gewohnten Spielstärke zurückfinden.

Auf das Lokalderby gegen Verbandsliga-Absteiger FC Hausen freut sich der SV Nollingen. Beide Teams standen sich Ende Juli in einem Freundschaftsspiel gegenüber. Die Partie endete mit einem torreichen 4:4. Ohne Anja Ebner, Belinda Reichenbach und Deborah Freier fährt Aufsteiger SG Mettenberg zum schweren Auswärtsspiel zum SV Degggenhausertal. "Ich weiß nicht, wie ich die drei ersetzen soll", sagt SG-Trainerin Tanja Staller.