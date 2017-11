Regionalsport Hochrhein SV Karsau wieder einmal fast komplett

Fußball-Kreisliga A-West: Gute Voraussetzungen für das Rheinfelder Derby gegen den FV Degerfelden. SV Herten hat den FC Steinen-Höllstein zu Gast

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Im Blickpunkt steht das Rheinfelder Derby zwischen dem SV Karsau (9.) und demFV Degerfelden (8.) zum Vorrundenabschluss. Beide Teams siegten zuletzt drei Mal in Folge, zwei Punkte trennen beide. Karsaus Trainer Wilfried Zäh freut sich besonders: "Ich bin schon lange mit Mike Baltensperger befreundet und finde es gut, dass er jetzt in Degerfelden Trainer ist." Zum ersten Mal seit einem Jahr kann Zäh im Derby fast aus dem Vollen schöpfen. Fehlen wird nur Merlin Kapetanovic. Der Offensivspieler kann erst wieder im Frühjahr trainieren und spielen. Beim FV Degerfelden ist auf jeden Fall Spielertrainer Patrick Streule gesperrt. Er handelte sich zuletzt Gelb-Rot ein.

Spitzenreiter SV Herten will die Vorrunde mit einem Sieg gegen den FC Steinen abschließen. Der SV Nollingen holte sich nach drei Niederlagen in Folge zuletzt zwei Remis. Gegen den FC Hausen soll mal wieder ein Sieg her.