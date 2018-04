Regionalsport Hochrhein SV Karsau ist nur Außenseiter im Rheinfelder Derby

Fußball-Kreisliga A-West: Reserve-Trainer Cliff Kiefer und Steffen Wenk trainieren die erste Mannschaft des SV Karsau bis Saisonende. Verein sucht in Ruhe einen Nachfolger für Wilfried Zäh. Gegen den Spitzenreiter SV Herten wird's am Sonntag schwer. FV Degerfelden muss zum FV Haltingen. SV Nollingen erwartet den SV Schopfheim

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Mit unterschiedlichen Voraussetzungen gehen der SV Karsau und der SV Herten am Sonntag ins Derby. Während der SV Herten weiter Richtung Titel und Bezirksliga marschieren will, kämpft der SV Karsau gegen den Abstieg. Karsaus Sportchef Martin Gottstein weiß, wie schwer die Aufgabe ist. Er sieht seine Elf in der Außenseiterrolle.

Abschreiben will er die Punkte jedenfalls nicht: "Sicher gehen wir nicht in die volle Offensive. Aber wir wollen schauen, was wir mitnehmen können." Mit dem 3:0 gegen den SV Nollingen vergangenes Wochenende hat die Elf wieder Selbstvertrauen getankt, vor allem die Negativserie gestoppt. Gottstein: "Wir haben einen kleinen Schritt getan. Die Mannschaft weiß jetzt wieder, wie es sich anfühlt, ein Spiel zu gewinnen. Da wollen wir weitermachen. Jeder weiß, um was es geht."

Wer am Sonntag fehlt, ist offen. Cliff Kiefer und Steffen Wenk, das Trainerduo der Reserve, haben das Team bis zum Rundenende nach dem Rücktritt von Wilfried Zäh übernommen und wollen erst einmal den Ligaverbleib sichern. Wer im Sommer Trainer wird, daran arbeitet der Verein noch.

Ein schweres Spiel hat der FV Degerfelden beim FV Haltingen zu bestreiten. Die Elf des Trainerduos Patrick Streule und Mike Baltensperger spielt jedoch ohne Druck. Der SV Nollingen hofft gegen den SV Schopfheim auf den ersten Punktspielsieg 2018 – nach der Neuformierung des Teams.

Spielansetzungen und SÜDKURIER-Tipps

Samstag, 16 Uhr:

SV Nollingen – SV Schopfheim (Vorrunde: 3:6). – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Tipp: 1:3.

TuS Kl. Wiesental – SV Weil III (1:1). – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Tipp: 3:0.

17.30 Uhr:

FC Hausen – FV Fahrnau (4:2). – SR: Richard Schwarz (Lörrach). – Tipp: 2:1.

Sonntag, 15 Uhr:

SV Karsau – SV Herten (1:4). – SR: Nicolas Preinl (Kandern). – Tipp: 0:3.

FV Haltingen – FV Degerfelden (1:4). – SR: Ali Khalfoun (Illzach/F). – Tipp: 3:2.

SV Todtnau – FC Hauingen (1:2). – SR: Ralf Bossert (Freiburg). – Tipp: 3:1.

FC Huttingen – TuS Stetten (1:3). – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – Tipp: 0:2.

FC Steinen – FV Lörrach-Brombach III (0:2). – SR: Kurt Schneeberger (Riedmatt). – Tipp: 3:1.