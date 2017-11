Regiosport Hochrhein SV Karsau gleicht in der letzten Minute aus

Fußball-Kreisliga A-West: FV Degerfelden verspielt im Derby seine 3:2-Führung. SVK-Kapitän Dominik Wohner trifft in der 90. Minute zum hochverdienten 3:3

Fußball-Kreisliga A-West: – Sollte das Derby zwischen dem SV Karsau und dem FV Degerfelden am Schluss doch eskalieren? Mit einem Schrei war Torwart Marco Trapp im Karsauer Strafraum zusammengesackt, weil er von Stürmer Carmelo Orfano etwas heftig gerempelt worden war. In der Folge wurde es etwas lauter auf dem Platz, doch Schiedsrichter Ralf Brombacher behielt den Überblick. Er verwarnte Orfano, schickte den meckernden Pascal Zumkeller mit Gelb-Rot zum duschen.

Das war letztlich der einzige echte Aufreger im kampfbetonten, aber doch fairen Derby. Beide Teams versuchten ihre Stärken auszuspielen und möglichst wenig Fehler zu machen. Je drei Mal klappte das nicht – entsprechend ging es 3:3 aus, was sich für die Gäste wie eine Niederlage anfühlen musste. Sie führten nach Simon Baumanns Toren mit 2:0 (20. und 27./FE), kassierten durch Kevin Schmidt (32./37.) den Ausgleich. Postwendend besorgte Jan Steininger (39.) die 3:2-Führung.

Doch in der 90. Minute war der Sieg futsch. Pascal Zumkeller flankte vors Tor, Michele Dormio wollte per Kopf retten. Torwart Steven Schulz verhinderte ein Eigentor, lenkte den Ball an die Latte. Den Abpraller versenkte Dominik Wohner zum umjubelten 3:3-Ausgleich: „Schade um den Sieg, wenn man zwei Mal führt. Aufgrund der zweiten Hälfte geht das Ergebnis aber in Ordnung“, befand Jan Steininger im Video-Interview.

Von einem verpassten Sieg sprach indessen Winfried Zäh: "Wir mussten vier Stammspieler ersetzen, stellen das bessere Team, machen aber bei den Gegentoren böse Fehler", nahm der Karsauer Trainer das von ihm sogar getippte 3:3 hin: "Am Ende müssen wir dann aber doch froh um den Punkt sein."

Interview mit Kevin Schmidt (SV Karsau):

Interview mit Jan Steininger (FV Degerfelden):

"Von einem Höhenflug redet hier keiner"

Seit drei Jahren spielt Dominik Wohner (20) beim SV Karsau. Beim 3:3 gegen den FV Degerfelden führte er die Elf Kapitän für den erkrankten Sven Hertrich aufs Feld.

Dominik, als Kapitän in der letzten Minute den Ausgleich zu erzielen, ist doch eine feine Sache?

Es war schon ein wenig Glück dabei, dass ich beim Abpraller genau richtig gestanden bin. Aber der Ausgleich war hoch verdient. Ich würde sogar sagen, dass wir sogar einen Sieg verdient hätten. Wir haben uns die Gegentore leider selbst eingeschenkt.

Vier Stammspieler fehlen. Zwei Mal liegt ihr hinten. Trotzdem holt ihr einen Punkt?

Die Mannschaft hat Charakter und kämpft bis zuletzt. Wir geben nie auf. Und, das kommt dazu, wir haben eine starke zweite Mannschaft, die uns bei Ausfällen prima hilft.

Ihr habt nun vier Mal in Folge nicht verloren. Wohin geht die Reise des SV Karsau in dieser Saison?

Nach unserem weniger guten Start haben wir uns gefangen. Die Serie ist gut, aber von einem Höhenflug redet hier niemand. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das ist unser Ziel.

Sie sind Rheinfelder, kamen 2014 vom SV Weil. Fühlen Sie sich auch als Karsauer?

Auf jeden Fall. Ich war hier vom ersten Tag an bestens integriert und fühle mich entsprechend wohl beim Verein.

Fragen: Matthias Scheibengruber