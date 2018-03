Regionalsport Hochrhein SV Karsau braucht jetzt dringend Punkte

Fußball-Kreisliga A-West: Pleite im Kellerduell beim FV Fahrnau erhöht den Druck. SV Herten will gegen den SV Weil III seine Negativserie stoppen. FV Degerfelden mit Selbstvertrauen zum SV Todtnau. SV Nollingen erwartet den FV Fahrnau zum Kellerderby

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) So schnell geht’s. Im Herbst hatte der SV Herten einen komfortablen Vorsprung. Nach der dritten Niederlage in Folge – 0:1 im Derby beim FV Degerfelden – musste die Elf von SVH-Trainer Thorsten Szesniak die Spitze an den FC Hauingen abgeben. Gegen den SV Weil III soll die Negativserie gestoppt werden.

Aktuell läuft irgendwie alles gegen die Hertener. Viele Chancen bringen nicht den gewünschten Erfolg. Die Szesniak-Elf muss die Ladehemmung ablegen, sonst wird’s auch gegen die Weiler „Dritte“ nichts. Schon im Hinspiel siegten die Hertener nur knapp mit 1:0.

Oben auf ist der FV Degerfelden. Mit zwei Siegen kam die Elf des Trainerduos Mike Baltensperger und Patrick Streule aus der Winterpause und setzte sich auf Platz sechs fest. Die Degerfelder fahren natürlich mit einer guten Portion Selbstvertrauen zum SV Todtnau.

Nach dem 1:2 im Nachholspiel beim FV Fahrnau steckt der SV Karsau mitten im Abstiegskampf. Das macht die Aufgabe gegen den TuS Stetten (3.) nicht leichter. Chancenlos sind die Karsauer nicht, aber es bedarf schon einer starken Leistung, um die Punkte zu holen. Der neu formierte SV Nollingen hat sich beim 0:1 beim SV Weil III gut aus der Affäre gezogen. Optimismus herrscht vor der Partie gegen den FV Fahrnau.

Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Karsamstag, 16 Uhr:

SV Karsau – TuS Stetten (Vorrunde: 2:5). – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Tipp: 1:3.

SV Herten – SV Weil III (1:0). – SR: Richard Schwarz (Lörrach). – Tipp: 4:0.

SV Todtnau – FV Degerfelden (2:0). – SR: Antonio Tafaro (Münstertal). – Tipp: 2:1.

SV Nollingen – FV Fahrnau (4:3). – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Tipp: 1:1.

SV Schopfheim – FC Hauingen (0:4). – SR: Timo Kronenberger (Schallbach). – Tipp: 0:2.

FC Hausen – TuS Kl. Wiesental (2:4). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Tipp: 2:2.

FC Steinen – FV Haltingen (3:2). – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Tipp: 2:3.

18 Uhr:

FC Huttingen – FV Lörrach-Brombach III (2:3). – SR: Patricia Bischoff (Illzach/F). – Tipp: 2:2.

Ostermontag, 15 Uhr:

FC Hausen – SV Todtnau (1:1). – SR: Gerd Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 2:1.

Das Spiel vom Mittwoch:

FV Fahrnau – SV Karsau 2:1 (0:0). – Tore: 0:1 (62.) Lafratta; 1:1 (65.) Mendes; 2:1 (70.) Berlinghof. – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Bes.: GR für Wolf (SVK/67.).