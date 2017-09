Fußball-Bezirksliga SV Jestetten wechselt Torschützen ein

Fußball-Bezirksliga: Thomas Rangnau und Cristian Boscarino machen aus einem 0:1 noch einen 3:1-Sieg. FC Erzingen mit großem Pech beim FV Lörrach-Brombach II. FC Wehr unterliegt bei Bosporus FC Friedlingen mit 3:4. SV Buch düpiert den heimschwachen FC Wallbach mit einem 4:1-Sieg

Fussball Bezirksliga

SV Jestetten – FC Wittlingen 3:1 (0:1)

(gru) Trainer Michele Masi hat in der Halbzeitpause alles richtig gemacht. Seine Elf hatte bis dahin zwar ordentlich gespielt, vergab aber ihre Chancen leichtfertig und lag prompt mit 0:1 hinten, weil Kai Stellmacher per Kopf für die Wittlinger Führung gesorgt hatte. Also wechselte Masi nach der Pause Thomas Rangnau für Martin Rangnau und Marco Lohr für Raffaele Ponzo ein – und damit den Sieg. Zehn Minuten später legte Lohr für Rangnau zum 1:1 auf, dann assistierte Stefano Fornino mit einem Querpass (74.) für Rangnau. Den Schlusspunkt setzte Cristian Boscarino, der – wen wundert’s – in der 86. Minute für Daniel Constantin kam und mit seinem ersten Ballkontakt den 3:1-Endstand erzielte.

FC Wallbach – SV Buch 1:4 (0:3)

(gru) Patrick Bayer war nach der dritten Heimpleite im vierten Spiel bedient: „Die Einstellung hat nicht gestimmt. 80 Prozent reichen eben nicht“, schimpfte er nach dem deftigen 1:4: „Wir haben weder einen Heimkomplex noch sind der nicht gegebene Strafstoß für Max Stockkamp und die überzogene Gelb-Rote Karte gegen Burak Dokuzkardes schlud an der Niederlage.“ Weit besser war die Laune bei Michael Hägele: „Vor der Pause haben wir alle Chancen verwertet“, freute er sich über den 3:0-Zwischenstand, für den Dawid Armanowski und Pascal Pecoraro, jeweils auf Vorarbeit von Jonas Albiez, sowie Marco Maier gesorgt hatten: „Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, da wir etliche Ausfälle hatten und das Team in dieser Konstellation nie zusammen gespielt hat. “ Auch im zweiten Durchgang fanden die Wallbacher kein Mittel, hatten Glück, dass Manuel Berger (70.) frei vor dem Tor an Maurizio Di Bella scheiterte. Das 1:3 (83.) durch Albert Flato, der volley ins Netz traf, kam zu spät: „In der Schlussphase haben wir auf Konter gespielt“, freute sich Hägele, dass Jürgen Winkler, den er erst vor zwei Wochen aus der Reserve in den Kader genommen hat, in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand erzielte.

FV Lörrach-Brombach II – FC Erzingen 3:2 (1:0)

(gru) Ein Spiel zum vergessen für den FC Erzingen. Gegen die spielstarken Hausherren machten Shaban Limani (73.) und Piero Bonomo (75.), jeweils auf Vorarbeit von Sandro D'Accurso, aus einem 0:1 ein 2:1. Doch in der Schlussphase verletzte sich zunächst Manuel Göbel, dann wurde eine Aktion, bei der sich Steffen Hönig verletzte, als Foul gewertet. Der verwandelte Strafstoß und das Meyer-Tor in der Nachspielzeit besiegelten eine unnötige Niederlage.

VfR Bad Bellingen – FC Geißlingen 5:0 (3:0)

(gru) Die Gäste boten kaum Gegenwehr und kamen im Rebland ordentlich unter die Räder: „Es war ein Pflichtsieg“, hakte VfR-Trainer Werner Gottschling die einseitige Partie schnell ab. „Sie waren uns in allen Belangen überlegen“, bestätigte FCG-Chef Thomas Werne: „Vor dem 0:1 könnte Martin Grießer treffen, aber unterm Strich sind wir ihnen in keiner Phase beigekommen.“ Nichts beschönigen wollte auch Trainer Markus Eggert: "Wir hatten einfach keine Chance. Aber vielleicht ist es gut, mal richtig auf die Mütze zu bekommen. Zuletzt verloren wir immer nur knapp und dann steigt die Gefahr, sich die Dinge schön zu reden."

Bosporus FC Friedlingen – FC Wehr 4:3 (1:0)

(gru) "Wir mussten zu vier Stammspieler ersetzen und erwischten einen schlechten Tag", sah Trainer Wehrs Trainer Michael Schenker selbst nach dem späten 3:4-Anschlusstreffer von Semi Kilic keine echte Chance für seine Elf, um doch noch einen Punkt beim spielstarken Aufsteiger zu entführen.