Regiosport Hochrhein SV Jestetten verliert in der Nachspielzeit

Fußball-Bezirksliga: Torjäger Tim Siegin trifft spät zum 2:1-Sieg des VfR Bad Bellingen. FC Wehr muss mit 2:2 beim SV Weil II zufrieden sein

SV Weil II – FC Wehr 2:2 (1:0)

(gru) Wer Steven Bertolotti kennt, weiß, dass er sich über seine beiden Tore für den FC Wehr nicht richtig freuen kann. "Der Punkt ist zu wenig", ärgerte sich Co-Trainer Jens Faralisch: "Steven war unser herausragender Mann. Leider hatte er das Pech, dass kurz vor Schluss sein Lupfer von der Linie gekratzt wird." Mit gutem Auge hatte Bertolotti gesehen, dass Keven Hill zu weit vor dem Kasten stand, doch Martin Braun war zur Stelle, rettete seiner Elf in der 87. Minute den Punkt. Die Weiler erwischten den Gast eiskalt. Nach wenigen Sekunden war Simon Blaschke nach einem Fehlpass von Manuel Pinke zur Stelle und lupfte den Ball gekonnt über Alexander Eckert. Die Wehrer steckten das gut weg, verpassten durch Häfele und Bertolotti schon vor der Pause den Ausgleich. Nach einem Foul an Andreas Ranert nahm Bertolotti dann Maß, zimmerte den Ball aus 19 Metern zum 1:1 (70.) in den Winkel und legte drei Minuten später auf Pass von Ersin Demircan nach. Den vierten Sieg in Folge verhinderte dann Simon Vogt, dessen Treffer allerdings umstritten war: "Er kommt aus einer Abseitsposition an den Ball und geht ziemlich robust in den Zweikampf gegen Pinke", monierte Faralisch, dass hier nicht gepfiffen wurde.

VfR Bad Bellingen – SV Jestetten 2:1 (0:0)

(gru) Nur Sekunden fehlten dem SV Jestetten zum verdienten Punkt. In der Nachspielzeit nutzte VfR-Torjäger Tim Siegin einen Stellungsfehler und köpfte den Ball zum umjubelten Sieg für die Gastgeber ein: "Es war keine Chance, sondern eher ein Befreiungsschlag. Da fehlte einfach die Absicherung", ärgerte sich SVJ-Trainer Michele Masi, der beim weitesten Auswärtsspiel am Ende mit leeren Händen dastand: "Kurz zuvor vergibt Stefano Fornino die Chance für uns zum Sieg." In einer flotten Partie hatte Daniel Constantin (66.) nach einem Konter zur Jestetter Führung getroffen. Die Freude währte aber nur kurz. Mit einem "Strich" aus gut 30 Metern glich Tim Schillinger schon drei Minuten danach aus: "Mit der Leistung bin ich zufrieden. Einsatz und Kampf haben gestimmt, viele Chancen haben wir nicht zugelassen. Schade – ein Punkte wäre verdient gewesen", so Masi.