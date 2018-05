Regiosport Hochrhein SV Jestetten verliert die Pokal-Generalprobe

Fußball-Bezirksliga: Leon Boos schießt den FC Zell zu einem glücklichen 1:0-Erfolg gegen den Pokalfinalisten.

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Zell – SV Jestetten 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (81.) Boos. – SR: Remigiusz Baran (Weil).- Z.: 95.

Zumindest vor der Pause hatte das Spiel nicht mehr wie die 95 Zuschauer verdient. Beide Offensivreihen schonten sich für den zweiten Durchgang. Dennoch gab es zumindest zwei sehenswerte Aktionen. Einmal der doppelte Zeller Pfostenschuss: "Da hatten wir viel Glück", befand SVJ-Trainer Michele Masi, der lediglich Thomas Rangnau auf der Ersatzbank hatte, und beim Schuss von Raffaele Ponzo, den Tobias Fräßle aus dem Winkel fischte.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Mannschaften die Schlagzahl, die Partie wurde flotter. Den entscheidenden Treffer setzte Leon Boos, wobei Masi zuvor gern einen Pfiff von Schiedsrichter Baran gehört hätte. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: "Wir hatten die Chance auf einen Punkt, aber auch Glück, dass die Zeller das 2:0 nicht machen."

Die Generalprobe fürs Pokalfinale am Donnerstag, 17 Uhr, in Bergalingen, gegen den TuS Efringen-Kirchen sei nur bedingt missglückt, so Masi: "Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie sich in unserer prekären Personalsituation durchbeißt."