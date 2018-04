Regiosport Hochrhein SV Jestetten knackt Superserie des FC Wittlingen

Fuball-Bezirksliga: Nach acht Siegen in Folge unterliegen die Kandertäler mit 1:3 vor heimischer Kulisse. VfR Bad Bellingen klettert nach 2:0 beim Schlusslicht FC Geißlingen an die Spitze

Fußball-Bezirksliga

FC Wittlingen – SV Jestetten 1:3 (1:2). – Tore: 1:0 (17.) Herbst; 1:1 (18.) Arena; 1:2 (36.) M. Rangnau; 1:3 (90.) Th. Rangau. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 350. – Bes.: Kaya (FCW/39.) hält FE von Arena.

Taktisch clever und diszipliniert beendete der Gast die Siegesserie des FC Wittlingen, der zuletzt acht Mal in Folge gewonnen hatte. Das schnelle 1:1 von Francesco Arena, nur eine Minute nach der Wittlinger Führung durch Alex Herbst sowie Martin Rangnaus Führungstreffer noch vor der Pause waren wichtig. Besser noch wäre gewesen, hätte Arena seinen Strafstoß gegen Aykut Kaya verwandelt. Kronenberger hatte Martin Rangnau von den Beinen geholt. Der Gastgeber drehte nämlich nach dem Wechsel richtig auf, hatte etliche gute Chancen. Die Hausherren aber scheiterte mehrfach an Torwart Yannic Frey. Per Konter machte Thomas Rangnau kurz vor Schluss dann das erlösende 3:1.

FC Geißlingen – VfR Bad Bellingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (4.) Siegin; 0:2 (53.) Y. Domagala. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 340.

Das Schlusslicht gab vor großer Kulisse – 350 Zuschauer kamen zur offiziellen Kunstrasenplatz-Eröffnung der Gemeinde Klettgau in Erzingen – sein Bestes. "Wir machen aus unseren Chancen zu wenig", ärgerte sich Trainer Georg Isele, der den Torschrei schon nach drei Minuten auf den Lippen hatte. Doch Pascal Bercher scheiterte an Sven Rodehau und im Gegenzug traf Tim Siegin mit seinem 32. Saisontor zur Führung. In der Folge verflachte die Partie. Das 2:0 fiel per Freistoß durch Yannik Domagala.