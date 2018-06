Rothaus-Bezirkspokalfinale: Packender Krimi in Bergalingen vor 700 Zuschauern. Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen

Fußball Rothaus-Pokalfinale: SV Jestetten – TuS Efringen-Kirchen 7:8 n.E. (4:4; 3:3)

Tore: 0:1 (5.) Brunner, 0:2 (44.) Arnold, 1:2 (74./HE) Lohr, 2:2 (78.) T. Rangnau, 2:3 (90.+3) Jochen Bürgin, 3:3 (90.+5) und 4:3 (110.) beide Dorer, 4:4 (117.) Palatini. – SR: Jonas Brombacher (Kandern) mit Assistenten Remigiusz Baran und Timo Bugglin (beide Weil). – Z.: 700 (in Bergalingen).

Was für ein Krimi. Das Rothaus-Bezirkspokalfinale in Bergalingen hätte nicht packender inszeniert werden können. Beide Teams erlebten ein Wellenbad der Gefühle. Zunächst sah der TuS Efringen-Kirchen schon wie der sichere Sieger aus. Dann drehte der SV Jestetten auf, glich den 0:2-Rückstand aus, geriet in der vierten Minute der Nachspielzeit erneut in Rückstand, glich wieder aus und erzwang die Verlängerung. Dann führte der SV Jestetten erstmals – das Gegentor – 4:4 – Elfmeterschießen. Vom Punkt hatten die Efringer die besseren Nerven und holten sich schließlich den begehrten Pott.

Dramatik pur. Jestettens Trainer Michele Masi war ziemlich geschafft: "Da war alles dabei. Wie ein Pokalfinale sein muss. Schade. Aber das Elfmeterschießen ist eben eine Lotterie. Eigentlich hätte keiner verlieren dürfen." Finn Dorer hätte auf Jestetter Seite zum Held werden können. In der 60. Minute eingewechselt, traf er zum 4:4 in der Nachspielzeit und in der Verlängerung. Dann mussten die Jestetter drei Minuten vor dem Ende noch das 4:4 hinnehmen. Der Held auf Efringer Seite war Colin Palatini, der kurz zuvor eingewechselt worden war. Solche Geschichten schreibt der Fußball, besonders in einem Pokalfinale, das eigentlich schon fast entschieden war.

Das Elfmeterschießen war die Fortsetzung der spannenden Geschichte. Als Jestettens Torhüter Yannic Frey, der beim 2:3 etwas mitgeholfen hatte, einen Ball parierte, schöpften die Jestetter Hoffnung auf den Pokalsieg. Am Ende schossen Marco Lohr und Daniel Constantin die Kugel in den grauen Bergalinger Himmel. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Jochen Bürgin für den Ligakonkurrenten aus dem Rebland.

An Unterhaltung mangelte es den 700 Zuschauern bei idealem Fußballwetter in einem von Anfang an spritzigen Finale nicht. Beide Teams schenkten sich nichts. Nach einer tollen Aktion brachte Sven Brunner den TuS schon nach fünf Minuten in Führung. Die Jestetter forcierten das Tempo. Kurz vor der Pause traf Jonathan Arnold zum 2:0. Ab der letzten Viertelstunde der regulären Spielzeit ging die Post richtig ab.

Trainer Dennis Weiß nach dem Pokalsieg des TuS Efringen-Kirchen

Torwart Jörg Bürgin vom TuS Efringen-Kirchen nach dem Pokalsieg:

Elfmeterschütze Jochen Bürgin vom TuS Efringen-Kirchen nach dem entscheidenden Elfmeter zum Pokalsieg:

Der TuS Efringen-Kirchen feiert den Pokalsieg in Bergalingen: