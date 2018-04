Regiosport Hochrhein SV Jestetten holt die Punkte

Fußball-Bezirksliga: Anrennen der SpVgg. Brennet-Öflingen im zweiten Abschnitt bleibt ohne Lohn bei der 1:3-Niederlage vor heimischem Publikum

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

SpVgg. Brennet-Öflingen – SV Jestetten 1:3 (0:2). – Tore: 0:1 (11.) Th. Rangnau; 0:2 (43.) Moog; 1:2 (47.) Schmidt; 1:3 (90.+1) Boscarino. – SR: Simon Wolf (Rheinfelden). – Z.: 120.

Die Entscheidung in dieser offensiv geführten Partie fiel in der 85. Minute. Der für Daniel Baumgartner eingewechselte Marvin Maier hatte abgezogen. Der Ball wurde leicht touchiert und knallte aber an die Latte. „Das wäre das 2:2 gewesen und ich finde, dass es auch nicht ganz unverdient gewesen“, befand Sprecher Uli Maier von den Gastgebern: „Wir haben nach dem Wechsel schon viel Druck gemacht.“ Es sollte nicht sein. In der Schlussminute machte Cristian Boscarino mit einem Konter den 3:1 des SV Jestetten klar.

So rannte die SpVgg. Brennet-Öflingen nach dem Wechsel vergeblich an. Hoffnung hatte der Anschluss durch Fabian Schmidt gemacht, der nach Flanke von Carlos Santos per Kopf zum 1:2 getroffen hatte: „Die Brenneter haben umgestellt. Mit den langen Bällen kamen wir überhaupt nicht klar“, fand SVJ-Trainer Michele Masi keinen Gefallen an den zweiten 45 Minuten.

Den Sieg hatte sich seine Elf vor allem im ersten Abschnitt verdient. Thomas Rangnau (11.) und Pascale Moog (43.) hatten getroffen. Bei zahlreichen weiteren Chancen zeichnete sich Torwart Elvis Gojak mit Reflexen aus und hier die Hausherren im Spiel.