Regiosport Hochrhein SV Jestetten erwartet SV 08 Laufenburg

Fußball: – Das Schlagerspiel im Viertelfinale des Rothaus-Bezirkspokals bestreiten die Bezirksligisten SV Jestetten und SV 08 Laufenburg am Ostermontag, 2. April. Das ergab die durch Sonja Schöpflin erfolgte Auslosung der Spiele in Laufenburg, im Beisein von Spielleiterin Kersten Vetter (Jestetten) und Uwe Sütterlin, dem Vorsitzenden des Bezirks Hochrhein. Die weiteren Paarungen finden im Kreis Lörrach statt. Im Duell der A-Kreisligisten hat der FC Hauingen den SV Nollingen zu Gast. Auf Heimspiele dürfen sich die zwei weiteren Bezirksligisten im Viertelfinale freuen. Der FC Wittlingen erwartet A-Kreisligist TuS Stetten, der TuS Efringen-Kirchen will gegen den FV Haltingen das Halfinale erreichen.

Frauenfußball: – Pokalfinalist SV Görwihl hat im Viertelfinale des Rothaus-Bezirkspokals den Bezirksliga-Rivalen SG Efringen-Kirchen/Istein zu Gast. Spitzenreiter FC Hauingen hat am Ostermontag die weiteste Anfahrt, wenn er bei A-Kreisligist FC Weizen gastiert. Kreisliga-Spitzenreiter ESV Waldshut erwartet den Ligarivalen SG Liel/Huttingen. Ebenfalls unter sich sind die A-Kreisligisten SV Eschbach und FC Bergalingen.