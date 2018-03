Regiosport Hochrhein SV Jestetten erkämpft ein 2:2 gegen SV 08 Laufenburg

Fußball-Bezirksliga: Tolle Tore im rassigen Duell vor rund 320 Zuschauern. Martin Rangnau trifft kurz vor und kurz nach der Pause für die Gastgeber. Sandro Knab erzielte Laufenburger Führung mit sehenswertem Freistoß und Bujar Halili krönt seine Leistung mit einem Fallrückzieher zum 2:2-Endstand

Fußball-Bezirksliga

SV Jestetten – SV 08 Laufenburg 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 (28.) Knab; 1:1 (44.) und 2:1 (49.) beide M. Rangnau, 2:2 (60.) Halili. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 320. – Bes.: GR für Ferrara (SV 08/63.); Frey (SVJ/74.) hält FE von Halili.

So richtig zufrieden waren keiner nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Gaspare Lombardo. Beide Trainer waren sich zwar einig, dass das 2:2 im Spitzenspiel in Ordnung gehe, doch sahen sowohl Michele Masi vom Gastgeber als auch Laufenburgs Trainer Michael Wasmer einige vergebene Chancen zum 3:2-Siegtreffer. Die beste Möglichkeit hatten dabei die Gäste in der 74. Minute: Bujar Halili wählte am Elfmeterpunkt, Teamkollege Sandro Knab war zuvor von Daniel Constantin gefoult worden, die gleiche Ecke wie Torwart Yannic Frey, der so seinen ersten "Elfer" in dieser Saison hielt.

Es war der Höhepunkt eines kampfbetonten Spieles, das von Strafraumszenen geprägt war. Beide Teams schenkten sich nichts, wollten den Sieg. Die besseren Chancen hatten zunächst die Hausherren, die sich allerdings zu oft verzettelten. So nach einem "Pfund" von Pascale Moog, das Fatih Er (11.) direkt vor die Füße von Thomas Rangnau abklatschte. Der Jestetter schob den Ball nochmals quer zu seinem Bruder, doch Martin Rangnau war für einen Abschluss zu überrascht. Eine Minute später lief Rangau allein aufs Tor, Fatih Er sprang ihm außerhalb des Strafraums entgegen, schien den Ball mit der Hand abgewehrt zu haben, doch der gut postierte Lombardo winkte ab: "An der Hüfte hat er ihn berührt."

So befreiten sich die Gäste, übernahmen das Zepter und gingen durch einen Freistoß von Sandro Knab (28.) in Führung. Das verdiente 1:1 markierte Martin Rangnau noch vor der Pause und schloss kurz nach dem Wechsel eine feine Ballstafette mit dem 2:1 ab. Mit einem sehenswerten Fallrückzieher versenkte Bujar Halili nach genau einer Stunde den Ball unhaltbar zum 2:2.

In der Folge gerieten die Null-Achter in Unterzahl, Giuseppe Ferrara musste mit Gelb-Rot unter die Dusche. Die Überzahl nutzte den müde werdenden Hausherren nichts: "Die erste Hälfte hat doch sehr viel Kraft gekostet", gab Doppel-Torschütze Martin Rangnau zu.

Yannic Frey (SV Jestetten): "Ein Kunstrasenplatz wäre uns zum Jubiläum fast lieber"

Mit dem ersten gehaltenen "Elfer" sicherte Yannic Frey (29) dem SV Jestetten, für den er seit ewigen Zeiten – mit kurzer Unterbrechung beim FC Dettighofen – im Kasten steht, das 2:2 gegen den SV 08 Laufenburg.

Yannic, das war eine heiße und entscheidende Phase beim Strafstoß?

Richtig. Wenn er drin ist, dann verlieren wir wohl.

Sie haben aber die Nerven behalten gegen BujarHalili?

Und die Ecke geahnt. Es hat sich gelohnt, seinen Elfer gegen den FC Erzingen auf der Facebookseitedes SÜDKURIER zu studieren.

Ihr seid mit sieben Punkten ins Jahr 2018 gestartet. Was geht noch bis Juni?

Seit dem Aufstieg wollen wir uns immer etwas verbessern. Bislang klappt das, der Weg ist gut.

Irgendwann aber ist oben Schluss?

Ja, klar. Wir haben den Vorteil, dass wir aufsteigen können und nicht müssen. Es gibt absolut keinen Druck.

Wie klappt es, dass ihr immer noch besser werdet, wo doch jedes Jahr wertvolle Spieler gehen?

Unsere Nachwuchsarbeit ist top, was man aktuell an Daniel Constantin und Cedric Hosp sieht. Zudem passt es mit Trainer Michele Masi, der im positiven Sinn ein Fußballverrückter ist und immer noch mehr aus uns heraus kitzelt.

Wäre die Landesliga zum "Hundertjährigen" im Jahr 2020 ein reizvolles Ziel?

Doch schon, aber ein Kunstrasenplatz wäre uns sogar noch lieber.