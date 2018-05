Regiosport Hochrhein SV Jestetten bezahlt erneuten Finaleinzug sehr teuer

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: Bezirksligist siegt 6:1 nach Verlängerung beim FC Hauingen. Mike Klett kassiert "Rot" und Francesco Arena muss mit Verdacht auf Armbruch in die Klinik. Zwei Platzverweise auch für den Gastgeber TuS Efringen-Kirchen setzt sich im zweiten Halbfinale vor 600 Zuschauern mit 2:1 gegen FC Wittlingen durch. Fußballerinnen des SV Görwihl nach 4:1 beim ESV Waldshut erneut im Endspiel. Gegner ist Bezirksligist FC Hauingen, der beim FC Bergalingen 2:1 gewinnt.

Fußball Rothaus-Bezirkspokal, Männer

FC Hauingen – SV Jestetten 2:6 (1:1,2:2) n.V. – Tore: 1:0 (20./FE) Schreiber; 1:1 (31.) Th. Rangnau; 2:1 (73.) Sahin; 2:2 (85./FE) Lohr; 2:3 (92.) Arena; 2:4 (97.) Constantin; 2:5 (101.) St. Fornino; 2:6 (117.) Lohr. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 190. – Bes.: Rot für Klett (SVJ/62.) wg. Notbremse und Lund (FVH/77.) wg. Unsportlichkeit; GR für Vogt (FVH/84.).

Die Freude über den fünften Finaleinzug seit 1979 war ordentlich getrübt beim SV Jestetten. Nicht nur die Rote Karte für Mike Klett, der damit am kommenden Samstag im Bezirksliga-Spiel gegen den FC Wallbach gesperrt ist, schmerzt.

Schlimmer noch ist die Verletzung von Francesco Arena, der sich beim Erzielen der 3:2-Führung verletzte und mit Verdacht auf Armbruch in die Klinik musste. "So schön für uns der erneute Einzug ins Finale ist – wir haben ihn mit der Verletzung von Francesco Arena und der Roten Karte für Mike Klett teuer bezahlt", wusste Trainer Michele Masi nicht so richtig, ob er sich freuen soll, dass er am Fronleichnamstag erneut die Chance auf den Rothaus-Bezirkspokal hat.

Zum fünften Mal stehen die Jestetter seit 1979 im Endspiel – gewonnen haben sie den Pott seither noch nie. Zuletzt unterlagen sie im Juni 2017 dem FC Tiengen 08 mit 1:4. Weitere Pleiten datieren von 2006 (0:4 gegen FV Lörrach), 2004 (0:1 gegen SC Rheinfelden) und 1991, als gegen Außenseiter SC Minseln verloren wurde.

Die erste Hälfte des Halbfinales gehörte klar dem Gast, der allerdings zu wenig aus seinen vielen Chancen machte. Effektiver war da der FC Hauingen, der letztlich nur zwei Mal im gegnerischen Strafraum auftauchte. Beim ersten Besuch schon wurde Benjamin Schreiber von Mike Klett unsanft gestoppt. Den Strafstoß verwandelte Schreiber sicher zur Führung. Erst nach 31 Minuten glichen die Gäste durch Thomas Rangnau nach Traumpass von Daniel Constantin aus.

Im zweiten Abschnitte kam der FC Hauingen stärker auf, ohne sich aber echte Chancen zu erspielen: "Wir mussten fünf Stammspieler ersetzen. So gesehen haben wir eine tolle Leistung geboten", übte sich Trainer Mick Fahr in Nachsicht. Doch ab der 71. Minute schnupperte der A-Kreisligist an der Überraschung. Der zweite Finaleinzug nach 2016 (0:1 gegen den FC Tiengen 08) wurde greifbar, nachdem Bünyamin Sahin von Mike Klett auf dem Weg zum Tor gestoppt wurde. Klett sah "Rot" und nun übernahmen die Hauinger in Überzahl das Kommando. Ausgerechnet Sahin war es auch, der einen Freistoß als Aufsetzer zum 2:1 verwandelte.

Statt die knappe Führung nun über die Zeit zu spielen, hebelte sich der Gastgeber selbst aus. "Die Rote Karte für Björn Lund war der Knackpunkt", ärgerte sich Mick Fahr über den völlig überflüssigen Platzverweis, den sich sein Abwehrspieler nach einem verbalen Aussetzer gegen seinen Gegenspieler leistete – Schiri Marco Brendle stand in Hörweite. Jetzt bekamen die Jestetter wieder Oberwasser, nutzten durch den eingewechselten Marco Lohr die Chance vom Elfmeterpunkt. Zu allem Überfluss kassierte FCH-Kapitän bei diesem Foul die "Gelb-Rote" Karte.

"Wir hatten dann in Unterzahl nichts mehr entgegen zu setzen", zog Mick Fahr sein Fazit und war ebenfalls verärgert: "Lund und Vogt fehlen uns nun am Wochenende gegen den FC Steinen."

Länger fehlen dürfte Francesco Arena, der in dieser Saison ohnehin vom Verletzungspech gebeutelt ist. In der 70. Minute eingewechselt, traf er nach Wiederanpfiff in der Verlängerung zum 3:2. Dabei fiel er mit dem Arm unglücklich auf Torwart Gempp und musste mit Verdacht auf Knochenbruch in die Klinik. Ersetzen konnte ihn Michele Masi nicht mehr, da der Jestetter Trainer bereits vier Mal gewechselt hatte. Gegen nun überforderte Hauinger schraubten Daniel Constantin, Stefano Fornino und Marco Lohr das Ergebnis auf ein – zu hohes – 6:2 für den SV Jestetten.

TuSEfringen-Kirchen – FC Wittlingen 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (20.) Rügert; 2:0 (51.) Flad; 2:1 (78.) Schneider. – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Z.: 600.

Fußball Rothaus-Bezirkspokal, Frauen

FC Bergalingen – FC Hauingen 1:2 (1:2). – Tore: 0:1 (8.) Psaras; 1:1 (20.) Hensel; 1:2 (38.) Pasch.- SR: Fabian Ücker (Bad Säckingen).

ESV Waldshut - SV Görwihl 1:4 (1:3). – Tore: 0:1 (10.) Raithmeier; 0:2 (35.) Schlachter; 0:3 (40.) Kreml; 1:3 (44.) Naujoks; 1:4 (89.) Schlachter. – SR: Igor Bergmann (Lauchringen).