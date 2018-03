Regiosport Hochrhein SV Jestetten bejubelt "Joker" Francesco Arena

Fußball-Bezirksliga: Stürmer trifft beim 3:1 gegen den SV Buch doppelt nach seiner Einwechslung. 2:0-Derbysiege für den FC Zell und den VfR Bad Bellingen

Fussball Bezirksliga Hochrhein

SV Jestetten – SV Buch 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 (29.) Lohr; 1:1 (59.) Körner; 2:1 (69.) und 3:1 (90.) beide Arena. – SR: Dominik Homberger (Rheinfelden). – Z.: 180.

Die Partie verlief im ersten Durchgang eher zäh und so war es bezeichnend, dass ausgerechnet Marco Lohr, einer der kleinsten Spieler auf dem Feld, mit einem Kopfballtreffer (Marco Lohr: „Das war mein zweiter Kopfballtreffer überhaupt, seit ich Fußball spiele“) auf Vorarbeit von Martin Rangnau, für die Jestetter Führung sorgte. Zuvor schon hatte Thomas Rangnau mit einem Schuss an die Latte das 1:0 verpasst.

Im zweiten Abschnitt wurde der SV Buch besser, setzte sich öfter in den Zweikämpfen durch und belohnte sich mit dem 1:1 durch Jan Körner. Der eingewechselte Francesco Arena stellte in den letzten 20 Minuten seine Joker-Qualität unter Beweis, besorgte zunächst die Führung und kurz vor dem Abpfiff auch noch das verdiente 3:1.

FC Zell – FC Schönau 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (5.) Krumm; 2:0 (90.+6) Kiefer. – SR: Jonas Brombacher (Kandern). – Z.: 250.

Der Kraftakt, das komplette Spielfeld vom Neuschnee zu befreien, hat sich für den FC Zell gelohnt. Der Ex-Schönauer Jonas Krumm brachte die Gastgeber im Wiesental-Derby vor rund 250 Zuschauern in Führung. In der Folge verdienten sich die Zeller den Sieg, den Ralf Kiefer allerdings erst in der sechsten Nachspielminute unter Dach und Fach brachte. Die Gäste taten zu wenig, um zum Erfolg zu kommen. Die Schlussoffensive kam zu spät, um die souveränen Hausherren noch in Gefahr zu bringen.

VfR Bad Bellingen – TuSEfringen-Kirchen 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 (58.) Siegin; 2:0 (79.) T. Schillinger. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 250.

Die Gastgeber brauchten Geduld und bedankten sich nach der Pause einmal mehr bei Torjäger Tim Siegin, der mit seinem 26. Treffer den Bann im Rebland-Derby brach. Kurz vor Schluss markierte Tim Schillinger den zweiten Bad Bellinger Treffer, was seiner Elf Platz drei brachte und die Sorgen der Gäste nicht kleiner werden lässt.