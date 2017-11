Regionalsport Hochrhein SV Herten will sein Drei-Punkte-Polster ausbauen

SV Herten will sein Drei-Punkte-Polster ausbauen

Fußball-Kreisliga A-West: Gegen Schlusslicht FC Hausen wäre alles andere als ein klarer Sieg des Spitzenreiters eine große Überraschung. SV Karsau erwartet SV Weil III, der SV Nollingen den TuS Kleines Wiesental. FV Degerfelden muss zum überraschend starken SV Schopfheim

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Die Vorrunde ist vorbei. Die Favoriten sind vorn. Der SV Herten führt unbesiegt die Tabelle an, vor dem TuS Stetten und FC Hauingen. Die drei anderen Klubs aus Rheinfelden liegen im Soll. Der FV Degerfelden, SV Karsau und SV Nollingen starten am Wochenende aus dem Mittelfeld in die ersten Rückrundenspiele.

Da weiter machen, wo man die Vorrunde abgeschlossen hat – das ist der Plan beim Rheinfelder Quartett. Gern würde der SV Herten sein Drei-Punkte-Polster noch vor der Winterpause ausbauen. Zum Rückrundenauftakt spielt der FC Hausen in Herten. Ein Sieg ist eingeplant. Doch ein derart hohes Resultat wie im Hinspiel beim 8:1 ist kaum zu erwarten, auch wenn der FC Hausen die Rote Laterne festhält.

Der SV Karsau will den Vorrundensieg gegen den SV Weil III wiederholen. Heimrecht hat auch Aufsteiger SV Nollingen gegen den TuS Kleines Wiesental. Nach der Formsteigerung zuletzt ist ein Sieg möglich. Mit viel Selbstvertrauen fährt der FV Degerfelden zum überraschend starken SV Schopfheim (4.), der hinter dem Spitzentrio eine gute Rolle in der Liga spielt.