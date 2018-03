Regionalsport Hochrhein SV Herten verzweifelt an sich selbst

Fußball-Kreisliga A-West: FV Degerfelden gewinnt Derby vor über 300 Fans mit 1:0. Zwei Platzverweise in den Schlussminuten

Fußball-Kreisliga A-West: – Der FV Degerfelden stürzte in einem hitzigen Rheinfelder Derby den Spitzenreiter SV Herten vom Thron. Dabei verzweifelte der SV Herten an sich selbst. Vor allem in der zweiten Hälfte war die Partie einseitig. Die Hertener rannten oft ideen- und kopflos dem frühen Rückstand hinterher. Am Ende setzte es für die Mannschaft von Trainer Thorsten Szesniak die dritte Niederlage in Folge. Damit gab spielten der SV Herten die Tabellenführung an den FC Hauingen ab.

Über 300 Fans sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Nach zwölf Minuten wäre den favorisierten Gästen fast die Führung geglückt. Einen Kopfball von Bastian Eschbach verlängerte Musah Musliu auch per Kopf ins Netz. Musliu stand aber im Abseits. Der Ball von Eschbach wäre auch so über die Linie. Der gut leitende Unparteiische Remigiusz Baran versagte dem Treffer richtigerweise die Anerkennung. Stattdessen klingelte es auf der Gegenseite. Jan Steininger überwand den Hertener Torwart Marcel Kappler mit einem Schuss aus spitzem Winkel in die kurze Ecke.

Hatten die Hertener schon vor der Pause mehr vom Spiel gehabt, so wurden sie im zweiten Durchgang noch dominanter. Beste Chancen wurden nicht verwertet. Auch Philip Bitzer traf nach knapp einer Stunde mit seinem Kofball nur die Latte. Hitzig wurde die Schlussphase: So wurde der Hertener Tunahan Kocer, der wegen Trainingsrückstand erst nach der Pause aufs Feld kam, nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz geschickt. Sein Teamkollege Phil Sailer sah Gelb-Rot.

Gäste-Trainer Thorsten Szesniak war bedient: "Alles läuft derzeit gegen uns. Mit maximalem Aufwand haben wir den geringsten Ertrag. Dass wir so einen schlechten Start nach der Winterpause hinlegen, überrascht mich schon." Voll des Lobes war der Degerfelder Trainer Mike Baltensperger: "Wir sind ein toller Haufen. Bei uns geht die Post ab. Auch unser Trainingsfleiß ist heute belohnt worden."

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Remo Laisa vom SV Herten nach der 0:1-Niederlage im Derby beim FV Degerfelden

"So eine Kulisse motiviert mich"

Zu Saisonbeginn wechselte der Brombacher Stürmer Jan Steininger (18) aus der A-Jugend des FV Lörrach-Brombach zum FV Degerfelden. Er erzielte gegen den Lokalrivalen SV Herten das Tor des Tages.

Jan, Gratulation zum Tor des Tages. Sie haben den Ball in der kurzen Ecke aus spitzem Winkel versenkt. War das Absicht?

Ja, ich habe noch kurz überlegt. Aber super war auch, wie mich Simon Baumann mit seinem schönen Pass in die Tiefe bedient hat.

Seit Mike Baltensperger vor der Winterpause das Traineramt übernommen hat, läuft es gut beim FV Degerfelden. Liegt es nur an ihm?

Der Trainerwechsel war schon wichtig. Jetzt kann sich Patrick Streule voll und ganz auf sein Spiel konzentrieren. Und als Spieler ist er sehr wertvoll für uns. Witr haben aber auch bewiesen, dass wir alle als Mannschaft immer besser funktionieren.

300 Fans heute – das war schon stimmungsvoll.

Stimmt. So eine Kulisse motiviert mich einfach.

War es für Sie reizvoll, zum FV Degerfelden zu wechseln?

Den Wechsel habe ich nie bereut. Hier in Degerfelden habe ich mich gleich richtig wohl gefühlt.

Fragen: Gerd Welte