Regiosport Hochrhein SV Herten verlängert mit Thorsten Szesniak

Fußball-Kreisliga A-West: Spitzenreiter setzt auf bewährtes Team

Fußball-Kreisliga A-West: – Es passt mit Thorsten Szesniak (40) und Musa Musliu (33) beim SV Herten. Wie Sportchef Matthias Tröndle mitteilt, hat sich der aktuelle Spitzenreiter der West-Gruppe mit dem Trainer-Team auf eine weitere Saison geeinigt. Szesniak ist nach einer kurzen Unterbrechung – ab Juli 2015 beim SV 08 Laufenburg – seit September 2016 wieder am Ruder und geht somit im Sommer in seine elfte Saison. Co-Trainer Musa Musliu hörte im vergangenen Sommer mit dem aktiven Fußball auf und steht seither Szesniak zur Seite.

Seit dem Abstieg aus der Bezirksliga stehe der SV Herten vor einer schwierigen Aufgabe, schreibt Tröndle in seiner Presseerklärung: "Es gilt eine Mannschaft aufzubauen, die nicht nur die neue Situation annimmt, sondern auch perspektivisch eine zunächst ligaunabhängige Entwicklung vollziehen kann. Für dieses ambitionierte Ziel bedarf es einer starken Konstante auf der Trainerposition." Tröndle betont: „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, die vielen Eindrücke aus dem Jahr 2017 sacken zu lassen. Obwohl das Jahr ein Wechselbad der Gefühle war, schreitet die Gesamtentwicklung stetig voran. Von allen Seiten wird großes Vertrauen in unser Trainerteam gesetzt."

Thorsten Szesniak geht nach seiner Rückkehr im Herbst 2016 in seine elfte Saison als Trainer an der Steinenstraße. Dies sei zwar kein Zufall, doch Priorität habe aktuell etwas anderes: „Wir haben alle ein Ziel und das ist der Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Dass beim SV Herten grundsätzlich nicht alles verkehrt läuft, darüber sind nicht nur Musa und ich uns einig. Es gilt jetzt die sportliche Ausgangslage, die wir uns in der Hinrunde geschaffen haben, auf Basis einer guten Vorbereitung zu bestätigen", so Szesniak: „Musa brauchte keine Anlaufzeit als Trainer, was in dieser Form nicht selbstverständlich ist. Die Zusammenarbeit zwischen uns macht Spaß und bringt uns alle voran.“

Mit den Neuzugängen – im Winter kamen Philipp Müller von der SG Niederhof/Binzgen, Dennis Heil vom TuS Stetten und Simon Vogt vom SV Weil – seit der Kader punktuell verstärkt worden: "Die Jungs wissen um unsere Erwartungshaltung. In Notfallsituationen werde ich bereitstehen", so Musliu, der sich immer noch fit hält: "Wir haben einen Kader, in dem andere bereit sind, die Kohlen aus dem Feuer zu holen.“