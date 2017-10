Fußball-Kreisliga A-West SV Herten steckt frühen Rückstand gut weg

Fußball-Kreisliga A-West: 4:1-Sieg im Derby gegen den SV Karsau. Tunahan Kocer trifft gleich drei Mal

Fußball-Kreisliga A-West: – Der SV Herten bleibt auch nach neun Saisonspielen ohne Bezwinger und zieht einsam an der Tabellenspitze seine Kreise. Im Rheinfelder Derby gegen den SV Karsau bewies die Mannschaft von Trainer Thorsten Szesniak, dass sie auch einen Rückstand wegstecken kann. Am Ende gingen die Hertener mit einem verdienten 4:1-Sieg vom Platz. Dreifacher Torschütze war Sturmspitze Tunahan Kocer.

Schon nach vier Minuten wurde der Tabellenführer allerdings erst einmal kalt erwischt. Ein langer Ball von Dennis Wolf aus halblinker Position senkte sich über den Hertener Keeper Marcel Kappler hinweg ins Tor. "Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen, aber der Rückstand hat uns richtig wach gerüttelt", war Szesniak mit der Leistung danach zufrieden. Nach etwa 20 Minuten spielte nur noch der Gastgeber. Szesniak: "Es war eine Frage der Zeit, bis wir uns selber belohnt haben", so das Fazit von Szesniak nach der Partie.

Während Kevin Wolek nach 25 Minuten noch knapp scheiterte, zeigte Tunahan Kocer in der 32. Minute erstmals, was er drauf hat. Wolek hatte ihn von rechts mustergültig bedient, so dass Kocer nur noch zum 1:1 einschieben musste. Nur sechs Minuten später parierte der Karsauer Torwart Christian Keller noch den Schuss von Mario Rittwag. Der Ball sprang aber Kocer direkt vor die Füße, so dass dieser zum 2:1 abstaubte. Kocer hätte sein drittes Tor sogar noch vor der Pause erzielen können, doch knallte sein Freistoß (41.) an die Latte. Fällig war das dritte Kocer-Tor dann nach dem Seitenwechsel: In der 51. Minute wurde er steil angespielt, marschierte frei aufs Tor und umspielte sogar noch Keller zum 3:1. Nach diesem Treffer schaltete der SV Herten einen Gang zurück. Beide Teams kassierten noch Gelb-Rote Karten: Beim SV Karsau durfte Pascal Trapp früher duschen, beim SV Herten Fabian Venturiero. Der eingewechselte Gianluca Esposito erzielte kurz vor Ende noch das 4:1.

Wilfried Zäh, Trainer des SV Karsau, ärgerte sich vor allem darüber, dass alle vier Gegentore nach individuellen Fehlern gefallen seien. "Es war kein heraus gespieltes Tor dabei. Der Sieg für den SV Herten ist verdient, aber um ein oder zwei Tore zu hoch", so Zäh.

Trotz der vier Gegentore gab es vom Karsauer Trainer ein Sonderlob für Christian Keller. Da sich Stammkeeper Marco Trapp vor einer Woche eine Rippe gebrochen hat, musste Feldspieler Keller in den Kasten. Zäh: "Er hat seine Sache gut gemacht, hat mir aber natürlich als als Abwehrspieler gefehlt."

"Wir lassen den Fuß auf dem Gaspedal"

Seit fünf Jahren ist Remo Laisa (29) Kapitän beim SV Herten. Beim 4:1-Sieg gegen den SV Karsau zeigte er in der Abwehr eine souveräne Leistung.

Remo, der SV Herten ist noch immer ungeschlagen. Folgt nach dem Bezirksliga-Abstieg vergangene Saison der sofortige Wiederaufstieg?

So einfach ist das nicht. Wichtig ist, dass der Abstieg in unseren Köpfen angekommen ist. Wir gehen nicht arrogant an die Sache ran, sondern nehmen jedes Spiel ernst. Dass wir so gut starten, hat mich nicht wirklich überrascht.

Wird heute besonders gefeiert?

Wir sind alle eingeladen worden von unserem Trainer Thorsten Szesniak. Er wurde am Mittwoch 40 Jahre alt und holt diesen Geburtstag mit einem großen Fest nach.

Zurück zum Spiel: Tunahan Kocer traf drei Mal. War das die halbe Miete?

Er hat heute seine Gefährlichkeit bewiesen. Aber wir sind eine kompakte Mannschaft. Auch in der Defensive sind wir stark.

Stark für den Titel?

Nach neun Spieltagen heben wir noch nicht ab. Wir müssen jetzt bis zur Winterpause nachlegen und durchziehen. Wir lassen den Fuß auf dem Gaspedal. Schönen Gruß an meinen guten Kollegen Sascha Müller, den Trainer des TuS Lörrach-Stetten. Er hat als einziger Kreisliga A-Trainer uns nicht als Meisterfavorit auf der Rechnung gehabt. Das motiviert mich natürlich besonders.