Regiosport Hochrhein SV Herten schießt sich warm fürs Titel-Finale

Fußball-Kreisliga A: 9:0-Kantersieg in der Westgruppe beim SV Nollingen. In einer Woche steigt das entscheidende Spiel gegen den TuS Stetten. SC Laucrhingen holt in der Ostgruppe wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen Nachbar FC Grießen. Fairplay-Geste von Daniel Bächle vom SV Nöggenschwiel, der im Derby gegen den FC RW Weilheim auf einen Strafstoß verzichtet

Kreisliga A-Ost

SC Lauchringen – FC Grießen 4:0 (0:0). – Tore: 1:0 (61./ET) Landwehr; 2:0 (75.) Aydogan; 3:0 (81.) und 4:0 (89.) beide Gallmann. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 200. – Bes.: GR für Jedlicka (FCG/86.). – Im ersten Abschnitt vergaben Philipp Jedlicka, Dennis Asmus und Stefan Kaiser gute Chancen für die Gäste und verpassten die Führung. Nach der Halbzeitpause nutzten die Lauchringer einen Patzer zur Führung. In der Schlussphase setzten die Lauchringer den FC Grießen weiter unter Druck und machten die Sache durch zwei Gallmann-Tore klar.

FC Weizen – VfB Waldshut 3:3 (0:1). – Tore: 0:1 (19.) Linke; 1:1 (49.) Baschnagel; 1:2 (52.) Zengin; 2:2 (71.) Hamburger; 3:2 (74./FE) Müllek; 3:3 (88.) Eppler. – SR: Serkan Öz (Lauchringen). – Z.: 120. – Der VfB Waldshut konnte nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Trotz zweimaliger Führung kamen die Waldshuter nicht über ein Unentschieden in Weizen hinaus. Der FC Weizen schaffte es die Gäste unter Druck zu setzen und nutzte seine Chancen. Die Weizener hätten es sogar fast geschafft nach dem Sie das Spiel gedreht hatten, als Sieger vom Platz zu gehen. Fabian Eppler sicherte kurz vor Schluss seiner Elf immerhin einen Punkt. Trotz Punktverlust sind die Waldshuter noch auf dem Relegationsplatz. Die Spvgg Wutöschingen ist allerdings in Lauerstellung.

Spvgg. Wutöschingen – SV Albbruck 4:2 (2:1). – Tore: 1:0 (1.) Budde; 2:0 (28.) Bischoff; 2:1 (36./FE) und 2:2 (48./FE) beide Vögele; 3:2 (59.) und 4:2 (80.) beide Budde. – SR: Michael Fischer (Rötenbach). – Z.: 120. – Für die Wutöschinger lief es nach Plan, nach der zwei Tore Führung konnten die Gäste zwei mal per Foulelfmeter ausgleichen, jedoch stellte Patrick Budde mit seinen Toren im zweiten Abschnitt den alten Abstand wieder her. Die Albbrucker taten sich schwer gegen die offensiv starken Wutöschinger. Für die Wutöschinger war es ein wichtiger Sieg im Kampf um Platz zwei.

SV Nöggenschwiel – FC RW Weilheim 2:2 (2:0). – Tore: 1:0 (24.) Weiler; 2:0 (42.) Ebi; 2:1 (60.) M. Flum; 2:2 (90.+1) C. Flum. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 450. – Bereits nach zwei Minuten hätte Stefan Zanotti seine Elf in Führung bringen. Benjamin Weiler erzielte das 1:0 mit einem Traumtor. Nach der Pause machten die Weilheimer mehr Druck und erzielten in der Nachspielzeit den Ausgleich. Trotz des Derby-Charakters herrschte Fairplay. Nöggenschwiels Daniel Bächle war in der 30. Minute im Strafraum zu Fall gekommen und Schiedsrichter Riccardo Lombardo entschied auf Strafstoß. Bächle machte Lombardo aber darauf aufmerksam, dass er nicht gefoult worden war.

SV Rheintal – SG Mettingen/Krenkingen 0:3 (0:0). – Tore: 0:1 (66.) Happle; 0:2 (73.) und 0:3 (77.) beide Erne. – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Z.: 150. – Im ersten Durchgang ließen beide Mannschaften gute Torchancen liegen. Auch nach der Pause ging es dort weiter, wo das Spiel aufgehört hatte. Frederik Happle leitete mit seinem Tor den Sieg für die Gäste ein. Ein Doppelpack innerhalb zwei Minuten von Moritz Erne entschied die Partie zu Gunsten der SG Mettingen/Krenkingen. Der SV Rheintal fand kein Mittel, um die Gäste zu besiegen.

FC Hochrhein – SV 08 Laufenburg II 3:2 (1:1). – Tore: 0:1 (26.) Dittmar; 1:1 (44.) Maier; 1:2 (52.) Rufle; 2:2 (54.) und 3:2 (74.) beide Maier. – SR: Emre Atilla (Radolfzell). – Z.: 50. – Bes.: Rot für Weisser (SV08/83.) wg. Notbremse. – Die Laufenburger Reserve hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt. Die Scherzinger-Elf kämpfte bis zum Schluss leidenschaftlich. Selbst die zweimalige Führung durch Gabriel Dittmar und Markus Rufle half nicht, so dass die Null-Achter am Ende den Heimweg ohne Punkte antreten mussten.

Kreisliga A-West

SV Karsau – FC Hausen 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 (45.) Wagner, 0:2 (59.) und 0:3 (61.) beide B. Wunderlich, 0:4 (71.) Wagner. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 120. – Bes.: GR für N. Brugger (SVK/70.). – Der SV Karsau musste sich dem FC Hausen geschlagen geben. Kurz vor der Halbzeit erzielten die Gäste den Führungstreffer. Nach der Halbzeit versuchten die Karsauer nochmals anzugreifen, jedoch ließ der FC Hausen dank einer guten Defensive dies nicht zu.

SV Nollingen – SV Herten 0:9 (0:6). – Tore: 0:1 (21.) Müller, 0:2 (27.) Rittwag, 0:3 (28.) Kocer, 0:4 (32.) Rittwag, 0:5 (34.) Müller, 0:6 (42.) Rittwag, 0:7 (47.) Kocer, 0:8 (65.) Jäger, 0:9 (82.) Kocer. – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 120. – Die Szesniak-Elf ließ im Derby dem SV Nollingen keine Chance. Bereits zur Pause war das halbe Dutzend voll. Nach der Pause schalteten die Hertener einen Gang zurück. Der SV Nollingen befindet sich weiter auf der Talfahrt. Der SV Herten kann kommenden Spieltag im Spitzenspiel mit einem Sieg gegen Verfolger TuS Stetten den Titel klar machen.

FV Fahrnau – FV Degerfelden 3:0 (0:0). – Tore: 1:0 (56.), 2:0 (63.) und 3:0 (65.) alle Wehrer. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Z.: 80. – Dirk Wehrer nutzte für den FV Fahrnau nach der Pause seine Chancen und machte mit seinem Dreierpack den Sieg für die Hausherren klar. Der FV Degerfelden ließ einige gute Torchancen aus und musste als Verlierer vom Platz. Die Streule-Elf kann trotz Niederlage auf eine bisher zufriedene Runde zurückblicken.

FV Lörrach-Brombach III – FV Haltingen 3:3 (2:2). – Tore: 1:0 (23.) Sütterlin, 2:0 (27.) Wasmer, 2:1 (30.) und 2:2 (31.) beide Stöhr, 3:2 (47.) Wasmer, 3:3 (78.) Glowienka. – SR: Herve Dorn (Pfastatt/F). – Z.: 100.

TuS Stetten – SV Weil III 9:0 (2:0). – Tore: 1:0 (17.) A. Gashi, 2:0 (26.) Löffler, 3:0 (50.) und 4:0 (56./FE) beide E. Gashi, 5:0 (65.) Schulz, 6:0 (68.) E. Gashi, 7:0 (76.) Schulz, 8:0 (81.) Di Petrillo, 9:0 (88.) E. Gashi. – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Z.: 80.

SV Schopfheim – FC Steinen-Höllstein 3:2 (2:1). – Tore: 0:1 (10.) Heft; 1:1 (19.) Fonseca; 2:1 (34.) Invernale; 2:2 (58.) Krubally, 3:2 (75.) Fonseca. – SR: Steven Blaschke (Grenzach-Wyhlen). – Z.: 110.

FC Hauingen – TuS Kl. Wiesental 2:3 (0:1). – Tore: 0:1 (27.) Hafensteiner, 1:1 (46.) D. Wojtynek, 1:2 (83.) Winkler, 2:2 (87.) Sahin, 2:3 (90.+1) Kuttler. – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – Z.: 80.

FC Huttingen – SV Todtnau 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (58.) Bosl. – SR: Antonio Tafaro (Münstertal). – Z.: 130. – Bes.: Rot für Brändlin (FCH/69.) wg. SR-Beleidigung.