Fußball-Kreisliga A-West SV Herten klarer Favorit im Rheinfelder Derby

SV Karsau kommt um die Ecke zum Spitzenreiter. Schwere Aufgabe für den FV Degerfelden gegen den FV Haltingen. SV Nollingen beim SV Schopfheim

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Wie geschmiert läuft es beim SV Herten. Die Elf von Trainer Thorsten Szesniak ist auf Kurs. Nach acht Spielen hat sie sich bereits einen Vorsprung von sechs Punkten erarbeitet. Das sind beste Voraussetzungen für das Stadtderby gegen den SV Karsau.

Szesniak ist zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft: "Wir spielen jetzt abgeklärter und geduldiger." In der Startphase hätten zwar die Ergebnisse gestimmt, doch die Leistungen seien nicht immer nach dem Geschmack des Trainers gewesen. Er freut sich, dass sich seine Elf stabilisiert hat. Szesniak: "Es passt immer besser zusammen. Nach den jüngsten Ergebnissen stehen wir natürlich selbstbewusst da. Trotzdem ist es jedes Mal wieder schwer." Er will mit seinem Team bis zur Winterpause das Maximale herausholen. Jetzt komme die Phase mit den wichtigen Spielen. "Da müssen wir durch. Jetzt geht es drum", sagt der Hertener Trainer. Vor allem möchte der SV Herten auch die Nummer eins in der Rheinfelder Derby-Wertung bleiben.

Eine starke Runde spielt bis jetzt der SV Nollingen. Er gehört zu den Top Fünf. Kein Grund, um nachlässig zu werden. Die Nollinger wollen auch beim SV Schopfheim einen Sieg. Spannend wird, ob der Knoten beim FV Degerfelden im Spiel gegen den Tabellenzweiten FV Haltingen platzt. Das ist eine hohe Hürde, die die Degerfelder nehmen müssen. Der Aufsteiger aus Haltingen besticht mit seiner bärenstarken Offensive. Diese gilt es zu bremsen, wenn die Punkte in Degerfelden bleiben sollen.