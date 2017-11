Regionalsport Hochrhein SV Herten ist bereit fürs Spitzenspiel

Fußball-Kreisliga A-West: Tabellenführer ist bei Verfolger TuS Stetten zu Gast. SV Nollingen will Talfahrt mit einem Sieg gegen den SV Todtnau stoppen. FV Degerfelden bei Neuling FV Lörrach-Brombach III. SV Karsau erwartet TuS Kleines Wiesental

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Im Blickpunkt des 13. Spieltags steht das Spitzenspiel des Tabellenführers SV Herten bei Verfolger TuS Stetten. Die Hertener können ihren Vorsprung auf acht Zähler ausbauen. Der Gegner wird dagegen bestrebt sein, den Rückstand auf zwei Punkte zu reduzieren.

Neben dem FV Haltingen (46 Treffer) zählen der SV Herten (39) und TuS Stetten (41) zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Dagegen stehen nur neun Gegentore des SV Herten in zwölf Partien. Mit 31 Gegentreffern können die Lörracher, was die Defensive betrifft, nicht mit dem Spitzenreiter mithalten. Die weiße Weste der Hertener ist dennoch in Gefahr. Wichtig ist, die beiden Top-Torjäger Endrit (15 Saisontore) und Arjenit Gashi (9) in den Griff zu bekommen. Das Offensivduo erzielte bisher mehr als die Hälfte der TuS-Tore.

Aufsteiger SV Nollingen ist nach vier Niederlagen in Folge in die Abstiegszone gerutscht. Für Trainer Giovanni Di Feo und seine Elf gilt es jetzt erst einmal, die Talfahrt zu stoppen. Gegner SV Todtnau holte aus den vergangenen fünf Partien auch nur zwei Siege.

Ganz anders sieht es beim FV Degerfelden aus. Vier Spiele, drei Siege, ein Remis – das ist eine sehr gute Bilanz. Die Degerfelder fahren mit Selbstbewusstsein zum starken Neuling FV Lörrach-Brombach III und wollen zumindest einen Punkt mitnehmen. Auch der SV Karsau hat die Kurve gekriegt. Zuletzt gab es zwei Dreier in Folge. Gegen den TuS Kleines Wiesental ist der dritte Sieg hintereinander möglich.