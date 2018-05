Regiosport Hochrhein SV Herten holt zwei neue Spieler

Fußball-Kreisliga A, West: Robin Wiessmer Latorre vom FC Zell und Torben Grether vom SV Nollingen kommen zum designierten Bezirksliga-Aufsteiger

Der SV Herten plant bereits für die Bezirksliga und hat die ersten Neuzugänge gemeldet. Robin Wiessmer Latorre kommt vom FC Zell zum Meister und Bezirksliga-Aufsteiger. Der 21-Jährige hat für den FC Zell 64 Bezirks- und Landesligaspiele bestritten, berichtet Hertens Sportchef Matthias Tröndle im druckfrischen Vereinsheft. Seit dem Winter hat der Halbspanier kein Spiel mehr absolviert. Laut Regelwerk sei der Neue, der jetzt schon ins Training beim SV Herten einsteigen will, bereits für das letzte Saisonspiel beim FC Steinen spielberechtigt. Ganz unbekannt ist für ihn das Umfeld der Hertener nicht. Robins Bruder Tim spielte einige Jahre für den SV Herten. Der zweite Neue ist Torben Grether. Der 20-jährige Torhüter wechselt vom SV Nollingen an die Steinenstraße zum SVH. Allerdings studiert er am College in den USA und ist nur in den Ferien da.. (neu)