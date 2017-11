Regionalsport Hochrhein SV Herten hat's nicht leicht

Fußball-Kreisliga A-West: Spitzenreiter spielt bei TuS Kleines Wiesental. Trainer Giovanni Di Feo hört im Sommer beim SV Nollingen auf. FV Degerfelden gegen FC Huttingen

Fußball-Kreisliga A-West: – Am zweiten Rückrundenspieltag gibt es zwei Partien weniger. Die Partie des SV Karsau beim FV Fahrnau wurde auf 28. März verlegt, der FC Steinen tritt am 11. März gegen den TuS Stetten an. Die drei anderen Rheinfelder Teams sind im Einsatz. Der FV Degerfelden hat den FC Huttingen zu Gast. Der SV Nollingen fährt zum FV Haltingen, der SV Herten zum TuS Kleines Wiesental.

Auf drei Zähler ist der Vorsprung des SV Herten auf den TuS Stetten geschmolzen. Zwischenzeitlich hatten die Hertener acht Punkte mehr als die Konkurrenten. Trotzdem ist der Favorit als einziges Team immer noch unbesiegt. Das soll so bleiben. Doch die Hertener haben eine unangenehme Aufgabe beim TuS Kleines Wiesental zu lösen. Schon im Hinspiel, beim 2:1, war es knapp. 19 Punkte, Platz zehn – der SV Nollingen hat die halbe Miete für den Ligaverbleib. Der Aufsteiger kann zufrieden sein, obwohl er zwischenzeitlich einen Durchhänger hatte. Beim FV Haltingen hat er eine schwere Aufgabe zu lösen. Die Nollinger haben nach dem 2:5 im Hinspiel noch etwas gut zu machen. Wie mittlerweile bekannt, hört Trainer Giovanni Di Feo im Sommer auf. Nach einer tollen Serie bekam der FV Degerfelden beim 1:4 in Schopfheim einen Dämpfer. Gegen den FC Huttingen soll es wieder besser laufen.

Fussball-Kreisliga A-West

Samstag, 18 Uhr:

SV Weil III – SV Schopfheim (Vorrunde: 1:4). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 1:3.

Sonntag, 14.15 Uhr:

FV Degerfelden – FC Huttingen (1:2). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Tipp: 2:0.

FC Hausen – SV Todtnau (1:1). – SR: Richard Schwarz (Lörrach). – Tipp: 3:2.

15 Uhr:

TuS Kl. Wiesental – SV Herten (1:2). – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – Tipp: 0:4.

15.30 Uhr:

FV Haltingen – SV Nollingen (5:2). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 2:2.

17.15 Uhr:

FV Lörrach-Brombach III – FC Hauingen (0:4). – SR: Steve Blaschke (Grenzach-Wyhlen). – Tipp: 4:3.